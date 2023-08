Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 8 agosto su Canale5, Hunkar si recherà da Sevda decisa ad affrontarla una volta per tutte. Intanto, Behice e Fekeli riveleranno a Fikret di essere a conoscenza della verità sulla sua identità. Successivamente, il nipote di Ali Rahmet racconterà il motivo del falso passaporto in suo possesso, mentre Zuleyha avrà un confronto con Yilmaz e non riuscirà a perdonarlo. Infine, la zia di Mujgan continuerà a nutrire molti sospetti sull'identità del figlio di Musa.

Hunkar affronta Sevda nella prossima puntata di Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Hunkar, dopo essere venuta a conoscenza della lettera di Adnan destinata a suo figlio Demir, deciderà di recarsi da Sevda per affrontarla. Arrivata a casa sua, la signora Yaman non perderà occasione per ribadirle che suo figlio si è preso cura di lei finora soltanto per rispettare la volontà di suo padre e non perché avesse scelto lei piuttosto che sua madre biologica. Questo sarà un durissimo colpo per l'ex cantante che dovrà accettare che il ragazzo al quale ha voluto bene come fosse un figlio, ha deciso di allontanarsi da lei non andando più a visitarla.

Yilmaz teme che Zuleyha non lo ami più come una volta

Successivamente, Zuleyha incontrerà segretamente Yilmaz e avrà un confronto con lui. Nello specifico, Altun non perdonerà il suo ex fidanzato per averle portato via suo figlio Adnan senza avvisarla, lasciandola nella disperazione totale e andrà via. A questo punto, il giovane Akkaya temerà che la donna non lo ami più.

Successivamente, Ali Rahmet, con l'aiuto di Behice, rivelerà a suo nipote di essere a conoscenza dei falsi documenti in suo possesso e chiederà ovviamente spiegazioni. Dal suo lato, Fikret ammetterà di aver dovuto falsare un passaporto per poter fuggire dalla Germania nella quale è ricercato dopo essere stato incastrato da un suo socio in affari.

Tuttavia, la confessione dell'uomo non convincerà la zia di Mujgan che è sempre più convinta che Fikret voglia solo entrare in possesso dell'eredità di suo zio.Nel frattempo, la stampa rivela che Adnan è il figlio biologico di Yilmaz. Infine, Sermin svela a Behice che Gaffur ha assassinato Hatip.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra mara in onda lunedì 7 agosto, Fekeli raggiunge suo nipote in gendarmeria dopo che questo ha denunciato il sottosegretario Cikerceli per possesso illegale delle terre di Cukurova. Dopodiché, Fikret riceve degli onori al circolo da parte del sindaco per aver scongiurato che alcuni criminali si impadronissero del paese.