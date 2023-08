Lo sceneggiato Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera turca raccontano che la morte di Yilmaz a causa di un incidente in auto sarà fonte di enorme disperazione per Zuleyha, la quale aveva intenzione di iniziare una nuova vita con Akkaya.

Col trascorrere del tempo, però, la donna si renderà conto che Demir è cambiato, divenendo più dolce e affettuoso nei suoi confronti, così tra i due coniugi esploderà nuovamente la scintilla e torneranno a essere una coppia.

Altun, poco dopo, scoprirà di aspettare un figlio dal marito e quest'ultimo ne sarà contento , ma ben presto la ragazza sarà coinvolta in un brutto incidente stradale. Complice questo evento, pertanto, i medici comunicheranno a Demir e Zuleyha che la donna ha abortito.

La morte di Yilmaz getta nella disperazione Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara, Kerem Alì sbatterà il capo a causa di una disattenzione di Mujgan e sarà portato d'urgenza in ospedale, così la dottoressa avvertirà prontamente Yilmaz di quanto accaduto.

Akkaya, impaurito e adirato con la moglie, si metterà in macchina per raggiungere prima possibile la clinica, ma non ci metterà molto a perdere il controllo del mezzo a causa della forte velocità di viaggio, finendo per perdere la vita dopo essere precipitato da un dirupo.

La dipartita di Yilmaz sarà fonte di enorme disperazione per Zuleyha, la quale progettava da tempo assieme all'amante di iniziare una nuova vita.

Demir e Zuleyha torneranno a far coppia

Nei prossimi episodi della fiction daily di stampo turco, Zuleyha si renderà conto che Demir è diventato più amorevole e conciliante rispetto a un tempo, così Altun finirà per sciogliere le riserve verso lo stesso.

Non ci vorrà molto prima che tra i due coniugi emerga nuovamente l'amore che pareva sopito e il tutto verrà condito dall'inaspettata gravidanza di Zuleyha.

Quest'ultima, di conseguenza, metterà subito a parte Yaman di aspettare un figlio da lui riempiendo di grande gioia il futuro padre.

Zuleyha perderà il bimbo che porta in grembo per un incidente stradale

L'idillio di coppia ritrovata, però, verrà bruscamente interrotto quanto Zuleyha si troverà coinvolta in un incidente d'auto, a causa del quale la ragazza verserà in gravi condizioni.

Una volta che tornerà cosciente, Altun vorrà presto sincerarsi delle condizioni del bimbo che porta in grembo ma il responso dei medici in tal senso sarà nefasto: Zuleyha ha perso il bambino per un aborto.

Se da un lato, infine, Demir sarà fuori di sé alla notizia e non saprà come riprendersi, dall'altro lato Zuleyha cercherà di risollevarsi fisicamente e moralmente aggrappandosi al sostegno e alla vicinanza dei figli Leyla e Adnan.