I fan del Grande Fratello Vip si erano quasi rassegnati all'idea che tra Oriana e Daniele fosse tutto finito, invece il 21 agosto sono emersi nuovi dettagli sull'infinito tira e molla tra i due. Deianira Marzano ha informato i curiosi del fatto che attualmente Marzoli sarebbe a casa di Dal Moro a Verona: gli "Oriele", infatti, avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità, l'ennesima da quando hanno portato a termine l'esperienza nel reality di Canale 5.

Aggiornamenti sull'amore nato al Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Deianira ha attirato l'attenzione dei curiosi raccontando che un'ex coppia del Grande Fratello Vip era in fase di riavvicinamento: nel lanciare quest'indiscrezione, però, l'influencer non aveva fatto i nomi degli interessati.

Oggi, lunedì 21 agosto, Marzano è tornata sull'argomento facendosi portavoce anche di una segnalazione che impazzava sui social network nelle ultime ore: a poche settimane dall'addio definitivo, gli "Oriele" ci starebbero riprovando.

"Oriana è a casa di Daniele", ha esordito la napoletana nel resoconto di quello che sarebbe accaduto di recente tra due protagonisti assoluti dell'ultima edizione del reality Mediaset.

Marzoli, infatti, nel pomeriggio ha postato su Instagram una storia in cui i più attenti fan hanno subito scorto i dettagli dell'arrendamento dell'abitazione di Dal Moro alle sue spalle: la giovane, dunque, attualmente sarebbe a Verona dal compagno.

Tira e molla infinito dopo il Grande Fratello Vip

"Voi siete molto bravi a indovinare, sono proprio loro la coppia che si sentiva", ha aggiunto Deianira in una storia su Instagram apparsa sul suo profilo nel primo pomeriggio del 21 agosto.

La napoletana, dunque, ha confermato che Oriana e Daniele avrebbero ricominciato a scriversi e a vedersi nei giorni scorsi dopo un lungo periodo di gelo: sui social network, infatti, fino a pochi minuti fa non c'era traccia di indizi a favore del riavvicinamento in corso tra gli "Oriele".

Marzano, però, è al corrente di questo da un po' e oggi ha potuto rivelare: "Sono tornati ufficialmente insieme". La coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip 7, dunque, non si sarebbe separata in modo definitivo: anche se le incomprensioni e le liti sono all'ordine del giorno, Dal Moro e Marzoli continuano a riprendersi dopo un distacco che dura al massimo due settimane.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

L'ultima volta che Oriana ha rotto con Daniele i fan del Grande Fratello Vip si sono schierati quasi tutti dalla parte di lui: il motivo dell'allontanamento di circa 15 giorni fa, infatti, pare fosse la scelta della ragazza di lasciare l'Italia e tornare a vivere in Spagna.

In un video che ha condiviso con i suoi tantissimi sostenitori, infatti, la venezuelana ha confermato che presto si trasferirà a Madrid per questioni lavorative: si dice che Marzoli sarebbe già pronta a partecipare ad un altro reality-show, più precisamente alla versione spagnola del GF Vip.

Per quanto riguarda Dal Moro, in passato ha dichiarato di non riuscire a vivere una relazione a distanza, soprattutto se non c'è una stabilità di base.

Viste le tante volte in cui gli "Oriele" si sono lasciati e ripresi negli ultimi tre mesi, viene da pensare che il veneto non accetti le decisioni professionali della fidanzata principalmente per paura che possano portare ad una rottura definitiva.

Oriana, però, è determinata a voler proseguire una carriera sul piccolo schermo e, visto che in Italia non c'è posto per lei, ha scelto di tornare lì dove tutto è iniziato.