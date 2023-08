Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole, che racconta la vita e i dolori di un gruppo di condomini di un immaginario palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 4 al 7 settembre 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa. Questa settimana andrà in onda una doppia puntata della soap giovedì 7 settembre, mentre venerdì 8 settembre non verrà trasmessa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'imminente matrimonio fra Rossella e Riccardo, sulla sofferenza di Nunzio, sulla salute di Bricca, sui problemi condominiali fra Mariella e Serena, sulla scoperta di Viola e sui dubbi di Roberto sul figlio Tommaso.

Nunzio vuole vendicarsi di Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Nunzio soffrirà moltissimo nello scoprire che Rossella ha accettato la proposta di matrimonio di Riccardo. Nonostante ciò, la giovane verrà colta quasi subito dai primi dubbi che metteranno in allarme il suo fidanzato. Dopo aver saputo la novità, i familiari della coppia si lanceranno immediatamente nei preparativi per le nozze. Nunzio starà male per la situazione e deciderà di svagarsi al Vulcano dove incontrerà un'affascinante conoscenza di Alberto. In questo modo, il giovane troverà facilmente un modo per vendicarsi del suo eterno rivale: Palladini. Grazie all'aiuto di Speranza, Giulia si renderà conto che la sua cagnolina Bricca potrebbe avere dei problemi di salute, intuendo che possa trattarsi di demenza senile.

Un evento traumatico costringerà la Poggi a fare i conti con il futuro. Distrutta dalle precarie condizioni di salute di Bricca, Giulia chiederà conforto a Luca senza trovarlo.

Antonio soffre per Manuel

Mariella rifletterà a lungo per poi decidere di scusarsi una volta per tutte con Serena. I propositi della donna però rimarranno vani a causa di Guido che le tenderà una trappola per farle abbassare la cresta.

Nonostante ciò, la donna cercherà di sistemare la situazione con la vicina di casa, finendo per accendere una nuova diatriba con le sorelle Cirillo. Antonio sentirà sempre di più la mancanza di Manuel. Raffaele tenterà di mediare fra Rosa e Viola per farle riappacificare. Più tardi, la moglie di Eugenio rimarrà esterrefatta nel vedere uno scambio di soldi fra Damiano ed Edoardo.

Non capendo cosa sta succedendo, Viola tenterà di escogitare un modo per scoprire quale sia il legame fra i due uomini. Marina e Silvana lasceranno palazzo Palladini, permettendo a Lara di insinuarsi sempre di più nella vita di Ferri. Quest'ultimo inizierà però a nutrire dei dubbi su Martinelli e sul fatto che Tommaso possa essere realmente suo figlio.