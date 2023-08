Tra i volti di punta de Il Paradiso delle signore 8 continuerà ad esserci l'attrice Chiara Baschetti, nei panni dell'affascinante Matilde.

Le anticipazioni della soap rivelano che, quest'anno, Matilde si ritroverà a dover gestire il nuovo negozio capitanato da suo marito Tancredi e da Umberto Guarnieri.

Di conseguenza lascerà le redini del negozio che gestiva con Vittorio Conti ma, in una recente intervista, l'attrice ha ammesso che la vita della sua protagonista nella soap verrà totalmente scombussolata.

Cosa succederà a Matilde nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 di settembre prevede la presenza in scena di Matilde, impegnata a lanciare al meglio la nuova Galleria Moda Milano guidata da suo marito e a far così concorrenza allo storico negozio di Vittorio Conti, al quale lei stessa ha collaborato fino a poco tempo fa.

Le sorprese non mancheranno, perché nonostante la concorrenza con Conti, Matilde cercherà di essere sempre un'avversaria leale, a differenza di suo marito che cercherà in tutti i modi di mandare in rovina il negozio gestito da Vittorio.

E, a proposito del suo matrimonio con Tancredi, l'attrice in una recente intervista ha ammesso che Matilde cercherà di fare il possibile per farsi valere in questa nuova stagione.

"La vita di Matilde si scompiglierà parecchio, non solo nel bene", ha dichiarato Chiara Baschetti in questa nuova intervista confermando di fatto che non sarà sempre tutto rose e fiori per lei.

'Sarà molto combattuta', parla l'attrice di Matilde ne Il Paradiso delle signore 8

Grande attenzione anche per quella che sarà l'evoluzione del rapporto tra Matilde e Vittorio nel corso della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8.

A tal proposito, l'attrice ha ammesso che la donna si mostrerà "molto combattuta" da questo punto di vista, dato che tra lei e Conti continuerà ad esserci un'attrazione che sarà innegabile.

L'attrice ha poi proseguito dicendo che, per questo motivo, il rapporto tra Matilde e Vittorio non risulterà affatto scontato.

Matilde continua ad indagare sull'incendio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Insomma la nuova vita di Matilde promette colpi di scena che sicuramente appassioneranno gli spettatori e fan della soap opera.

E, nel corso di questa ottava serie, la donna continuerà a cercare anche la verità sull'incendio avvenuto un po' di anni prima alla fabbrica dei suoi genitori.

Incendio di cui suo marito è uno dei responsabile anche se, fino ad oggi, Tancredi non ha mai avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità e uscire allo scoperto con Matilde.