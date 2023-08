Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 5 settembre annunciano che Behice tornerà protagonista. La donna starà meglio e tornerà a Cukurova dopo aver ricevuto le scuse di Fekeli. Behice, inoltre, scoprirà che la villa in cui aveva vissuto con Yilmaz e Mujgan andrà a Cetin e Gulten. Infine, Demir verrà a sapere che non ci sono sospettati per l'omicidio di Hunkar e deciderà di procedere da solo con le indagini, offrendo una grossa ricompensa a chi darà informazioni utili. Yaman organizzerà una conferenza stampa con Zuleyha e Sevda e la loro complicità farà infervorare Yilmaz.

Quest'ultimo sfogherà la sua rabbia con Zuleyha accusandola di averlo tradito e Mujgan sentirà tutto.

Anticipazioni Terra amara: Behice tornerà al ranch con le scuse di Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata di martedì 5 settembre ci sarà un'altra piccola vittoria della perfida Behice. La donna si riprenderà presto dopo l'aggressione subita e i medici decideranno di dimetterla dall'ospedale. La sua partenza per Istanbul, tuttavia, sarà annullata, visto che Behice riceverà le scuse di Fekeli per averla invitata a lasciare Cukurova. La zia di Mujgan sarà pronta a riprendere il suo posto al ranch secondo i piani che aveva già progettato. Behice, tuttavia, troverà una sorpresa al suo ritorno: la villa in cui viveva con Yilmaz e Mujgan andrà a Cetin e Gulten che presto si sposeranno.

Anticipazioni puntata di martedì 5 settembre: Demir alla ricerca dell'assassino di Hunkar

La puntata di Terra amara che andrà in onda martedì 5 settembre vedrà al centro dell'attenzione ancora una volta Behice che segnerà un altro punto a suo favore. L'assassina di Hunkar, infatti, non solo riuscirà a farla franca, ma tornerà al ranch con le scuse di Fekeli.

Nel frattempo, per Demir sarà un momento irrimediabilmente duro, perché dopo aver parlato con il procuratore verrà a sapere che non c'è nessun sospettato per l'omicidio di sua madre. L'uomo, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di arrendersi e restare con le mani in mano.

Mujgan assiste alla scenata di gelosia di Yilmaz a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 5 settembre rivelano che Demir organizzerà una conferenza stampa in cui comunicherà che è pronto ad offrire una grossa somma di denaro. L'uomo sarà pronto a ricompensare chiunque lo aiuterà a trovare l'omicida di sua madre. Demir parlerà con i giornalisti affiancato da Zuleyha e Sevda, dando l'idea di una famiglia unita, ma questo scatenerà la gelosia di Yilmaz. Akkaya sarà pronto ad attaccare Zuleyha quando la rivedrà: "Mi tradisci con Demir? La morte di Hunkar ha fatto riconciliare te e Demir?" chiederà alla sua ex fidanzata che sarà sorpresa da quelle parole. "Ti avevo detto che avrei rinunciato a mio figlio per fuggire con te e non mi hai risposto". Tra i due amanti nascerà un litigio, ma quello che ignoreranno è che Mujgan ascolterà tutta la loro conversazione e andrà via senza essere vista.