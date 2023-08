Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap spagnola La Promessa. Nel corso degli appuntamenti che verranno trasmessi dal 4 all'8 settembre Jana starà accanto a Manuel, in coma dopo un incidente in aereo. Mentre la giovane cameriera sarà molto apprensiva nei confronti del figlio di Cruz, lo stesso non si potrà dire di Jimena, che sembrerà non reagire con alcun dolore. Cruz sarà devastata per le condizioni del figlio, ma allo stesso tempo penserà al barone scomparso e chiederà a Romulo di spedire delle comunicazioni agli amici più cari di suo padre.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Cruz e Alonso decidono di licenziare Lope, Simona e Candela

Grazie a Petra, Padre Camilo, il falso prete, riuscirà a trovare una scusa per rimanere ancora a La Promessa. Intanto il ritrovamento di una lettera minatoria nei confronti del barone farà discutere Maria e Jana. Cruz andrà su tutte le furie quando scendendo in cucina troverà Lope. La servitù capirà che a fare la spia è stata Petra e la faranno confessare. Cruz e Alonso decideranno di mandare via Lope, Simona e Candela, non appena troveranno chi li possa sostituire. Petra chiederà a Cruz di mandare subito via il personale, proponendosi come nuova governante.

La salute di Manuel non accennerà a migliorare, anzi avrà degli attacchi convulsi.

Jana sarà sempre più preoccupata, mentre Jimena vorrà evitare d'incontrare il suo futuro sposo. Il Duca de Los Infantes vorrebbe portare via la figlia da La Promessa, ma Jimena se la sentirà di andarsene.

Alonso annuncia l'arrivo di un nuovo maggiordomo

Alonso comunicherà a Romulo che presto arriverà il nuovo maggiordomo Gregorio, incaricato di controllare sia lui che il personale.

Gregorio, il nuovo maggiordomo, non si mostrerà per nulla amichevole con il personale, anzi Candela e Simona inizieranno a sospettare di Camilo e lo comunicheranno a Teresa. Quest'ultima scriverà una lettera alla Diocesi di Leon per avere maggiori informazioni sul prete.

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Manuel si sveglierà dal coma.

Il ragazzo, però, non ricorderà parecchie cose, tra cui il fidanzamento con Jimena. Manuel sarà molto confuso e ricorderà Jimena come la sposa del defunto fratello. La figlia del Duca de Los Infantes proporrà a Cruz di usare il vuoto di memoria di Manuel per modificare i suoi ricordi. La moglie di Alonso accetterà di far parte di questo piano e chiederà ai membri della sua famiglia di non toccare con Manuel argomenti che riguardino il suo passato.

Il sergente Funes farà ritorno a La Promessa per indagare sulla scomparsa del barone. Teresa sarà in ansia, essendo stata l'ultima persona a vedere il padre di Cruz. Pia, Jana e Maria incoraggeranno la ragazza a non contraddirsi, così che nessuno capisca quanto sia accaduto al barone.