Terra amara prosegue con puntate inedite su Canale 5 prima della pausa estiva. Le anticipazioni di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto annunciano momenti cruciali e Hunkar sarà protagonista. La madre di Demir riceverà una commovente proposta di matrimonio da parte di Fekeli, ma poco dopo perderà la vita per mano di Behice. La zia di Mujgan lascerà il luogo del delitto senza lasciare tracce e provando a depistare le indagiini.

Anticipazioni Terra amara: Fekeli e Hunkar prossimi al matrimonio

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto raccontano che per Hunkar arriverà un momento molto emozionante con Fekeli.

I due si incontreranno e parleranno della loro storia d'amore, troppo a lungo ostacolata. Ali Rahmet spiegherà di non voler più rinunciare alla donna che ama: "Per favore, sposami", le dirà emozionato. Hunkar sarà senza parole e sarà felice di accettare la sua proposta, per una volta senza preoccuparsi di quello che dirà Demir. Una volta a casa, Fekeli annuncerà alla famiglia il suo prossimo matrimonio con Hunkar e sorprenderà tutti. Yilmaz farà sapere al suo padrino che in ogni caso la sua guerra con Demir andrà avanti e gli chiederà se è sicuro della sua scelta. Behice, invece, fingerà di essere felice per Fekeli, ma in realtà sarà furiosa e preoccupata.

Anticipazioni puntate di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto: Hunkar scopre che Behice è una criminale

Le puntate di Terra amara che andranno in onda mercoledì e giovedì vedranno al centro delle scene Hunkar che accetterà di sposare Fekeli. Behice non sarà affatto contenta per la coppia, perché sarà convinta di dover lasciare il ranch.

Nel frattempo, Hunkar scoprirà che Behice è una criminale e ha ucciso i due precedenti mariti per impossessarsi dell'eredità. La signora Yaman darà subito appuntamento alla sua rivale per metterla con le spalle al muro e spingerla a lasciare la città definitivamente. Behice si presenterà all'appuntamento e sarà accusata per gli omicidi commessi in passato.

La zia di Mujgan resterà senza parole e non saprà come uscire da quella brutta situazione.

La tragica fine di Hunkar per mano di Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice fingerà di andare via ma proprio in quel momento estrarrà un pugnale dalla borsetta e colpirà Hunkar. La madre di Demir si accascerà a terra e Behice la priverà di tutti i gioielli. In questo modo, la zia di Mujgan spererà di depistare gli inquirenti mettendo in scena una rapina finita male. Successivamente, Behice si allontanerà dal luogo del delitto senza essere vista da nessuno e andrà al circolo per incontrare le sue amiche, continuando a fare finta di niente.