Cosa cambia nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 8 in programma da settembre in poi su Rai 1? Le prime anticipazioni sulla soap opera del pomeriggio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati al cast, dove spiccheranno diversi addio.

Tra coloro che, da questo settembre non faranno più parte della soap, spiccano i nomi di Gemma e Veronica: entrambe risultano fuori dalla fortunatissima serie pomeridiana.

Cosa cambia nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che tra i cambiamenti va sicuramente segnalata l'uscita di scena della coppia mamma-figlia composta da Veronica e Gemma.

Le due sono state protagoniste indiscusse della passata stagione, fino all'annuncio della gravidanza dell'ormai ex venere del grande magazzino milanese, pronta ormai a voltare pagina e cambiare vita.

Ebbene, dal prossimo settembre, gli spettatori che speravano di poter continuare a seguire le vicende di mamma e figlia nelle trame della soap, si ritroveranno a fare i conti con una brutta e spiacevole sorpresa.

Non si esclude, però, che Gemma e Veronica possano ritornare in corso d'opera durante questa ottava serie o magari rimetteranno piede nel cast di una delle prossime stagioni della soap.

Gloria torna e ritrova Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per questa amata coppia de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni rivelano che si assisterà al ritorno di Gloria.

La donna verrà raggiunta da Ezio in America dove, finalmente, le confesserà tutto il suo amore e a quel punto decideranno di ritornare in coppia a Milano, pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Il futuro per questa coppia non sarà proprio facilissimo, dato che Ezio si ritroverà immischiato in un guaio burocratico che gli darà filo da torcere.

Marcello scopre di avere un fratellastro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

E poi ancora, tra le new entry di questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, ci sarà anche il giovane Matteo Portelli, interpretato dall'affascinante Danilo D'Agostino.

Trattasi di un personaggio enigmatico che, fin dal primo arrivo in città, finirà per creare un grande caos soprattutto nella vita di Marcello.

Il motivo? Matteo svelerà a Marcello che sono fratelli e, a quel punto, i due saranno impegnati a recuperare nuovamente il loro rapporto e quel legame affettivo che, fino ad oggi, non hanno mai potuto coltivare assieme. Riusciranno a ritrovare l'alchimia da buoni fratelli? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.