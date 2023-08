Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto Zuleyha e Demir saranno al centro dei riflettori. Le anticipazioni annunciano che tra i due scatterà la scintilla e, grazie anche alla complicità di Sevda, si dichiareranno amore l'un l'altra. Per la prima volta i due coniugi saranno presi dalla passione reciproca e si scambieranno la promessa di amarsi per sempre. Dopo la prima notte insieme, saranno svegliati dal piccolo Adnan e saranno felici come non mai.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha si avvicinerà a Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto l'emozione travolgerà i fan di Zuleyha e Demir. Dopo un passato turbolento, fatto di litigi, minacce e disgrazie, i due protagonisti si ritroveranno più uniti che mai. Zuleyha e suo marito subiranno due perdite molto importanti con la morte di Hunkar prima e Yilmaz dopo, ma il destino serberà per loro ancora molte sorprese. In un primo momento Demir e sua moglie si sosterranno a vicenda pur non stando più insieme. La donna, in particolare, sarà molto chiara: tra loro potrà esserci soltanto un'amicizia profonda. Demir, rassegnato dopo i ripetuti tentativi di avere una relazione d'amore con Zuleyha, rinuncerà al suo sogno e inizierà a frequentare la bella Umit, lasciandosi il passato alle spalle Qualcosa, tuttavia, inizierà a cambiare nel cuore di Zuleyha.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda incoraggerà Demir e Zuleyha a tornare insieme

Vedendo suo marito passare le serate lontano da casa, la signora Altun inizierà ad essere molto gelosa, anche se in un primo momento non lo ammetterà. Quando Zuleyha sparirà nel nulla e sarà ritrovata da Demir, però, nessuno dei due potrà negare di provare dei forti sentimenti.

Yaman lascerà la sua amante per andare a cercare sua moglie e le salverà la vita dopo averla trovata incastrata in una trappola per gli orsi. Durante la sua degenza in ospedale, Zuleyha bacerà per la prima volta suo marito con amore. Una volta tornati a casa, però, i due continueranno a dormire separati per volere della signora Altun, ma Sevda noterà che questa decisione non è più adatta alla coppia.

Zuleyha ammetterà con la donna di avere molta voglia di condividere con suo marito anche il letto e l'intimità, ma il timore di tornare sui suoi passi è più forte di lei. A fare il primo passo per riunire la coppia, allora, sarà Sevda che non esiterà a parlare con Demir.

Demir farà ancora un passo verso sua moglie che sarà felice di accoglierlo

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Demir parlerà con Sevda. La donna incoraggerà Yaman a farsi avanti con Zuleyha, senza temere un rifiuto. Demir non aspettava altro e si recherà nella camera di sua moglie che lo accoglierà a braccia aperte. I due si stringeranno in un abbraccio e si scambieranno baci e carezze come mai era accaduto prima. "Ti amerò per sempre", si prometteranno, e dopo la passione si addormenteranno abbracciati. L'indomani andrà a svegliarli il piccolo Adnan e i tre saranno finalmente felici insieme.