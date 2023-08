Cambio programmazione per Un posto al sole su Rai 3 dopo lo stop delle due settimane estive. Le nuove puntate torneranno in onda a partire da lunedì 28 agosto, nella fascia serale che va dalle 20:50 alle 21:25 circa, come sempre in prima visione assoluta.

Tuttavia, il prossimo 31 agosto è prevista già una variazione di palinsesto e non ci sarà spazio per la messa in onda di un nuovo episodio nella fascia dell'access prime time.

Cambio programmazione per Un posto al sole: la soap si ferma il 31 agosto

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole ritornerà da lunedì 28 agosto con le nuove attesissime puntate inedite, che arrivano a distanza di due settimane dalla messa in onda dell'Album dei ricordi della soap, che ha visto protagonista il portiere Raffaele Giordano.

Gli spettatori potranno tornare a seguire le vicende dei vari protagonisti che popolano il palazzo più famoso d'Italia e non mancheranno sorprese e colpi di scena.

Tuttavia, la prima settimana di programmazione della soap opera post pausa estiva, sarà già caratterizzata da una variazione che si verificherà nella serata del 31 agosto.

Previsto già il primo raddoppio per Un posto al sole: cambio programmazione su Rai 3

Gli spettatori che, alle 20.50 si collegheranno su Rai 3 per seguire la nuova puntata inedita, resteranno delusi, dato che non ci sarà spazio per la soap opera.

L'appuntamento con Un posto al sole del 31 agosto risulta cancellato dalla programmazione di Rai 3: al suo posto, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda dell'evento legato all'Atletica Leggera, in onda live da Zurigo a partire dalle 20:10 circa.

Niente da fare, quindi, per la soap opera italiana che dovrà osservare già il primo turno di stop dopo la ripresa quotidiana su Rai 3.

Tuttavia, i fan potranno godere di un doppio episodio nella serata di venerdì 1° settembre: la messa in onda, infatti, è in programma dalle 20:50 alle 21:45 circa.

Marina e Roberto ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Ma cosa succederà in queste nuove attesissime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3? Le anticipazioni ufficiali rivelano che Marina e Roberto si ritroveranno a prendere due strade differenti.

L'imprenditore, infatti, dimostrerà di non voler dare una seconda chance a sua moglie, dati i continui dubbi sulla paternità del piccolo Tommaso.

A quel punto, quindi, Marina non resterà a guardare e deciderà di andare via dall'appartamento di Ferri e trasferirsi nella sua villa.

Spazio anche alle vicende di Rossella, la quale si ritroverà a dover fare i conti con una decisione del tutto inaspettata e spiazzante che verrà presa dal suo compagno Riccardo.