Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi prosegue lo scontro: dopo essersi amati dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip, adesso i due non perdono occasione per punzecchiarsi o attaccarsi sui social network.

L'influencer, in particolare, ha risposto per le rime al commento dell'ex fidanzato sul rispetto che andrebbe portato dopo una relazione: prima di cancellare entrambi i tweet che ha rivolto a Donnamaria, Fiordelisi ha tirato in ballo le tante cose che lei avrebbe fatto per ricominciare, ricevendo sempre un "no" come risposta.

Aggiornamenti sulla ex coppia del Grande Fratello Vip

"Il rispetto post relazione è l'unica cosa che ti fa capire con chi stavi veramente", è questa la riflessione che Edoardo ha sposato su Twitter (o "X") definendola una "grande, grandissima verità".

Ad Antonella non è sfuggito il commento dell'ex fidanzato, al quale ha deciso di rispondere per le rime attirando l'attenzione di fan e curiosi. "Il rispetto durante la relazione credo sia molto più importante, e visto che ogni volta fai sempre pensare cose non vere sui social, perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio", ha sbottato la giovane.

L'influencer si è rivolta direttamente a Donnamaria facendo leva su quello che si sarebbero detti nella loro ultima conversazione telefonica, che risalirebbe a quasi un mese fa.

Le stoccate al protagonista del Grande Fratello Vip

A un fan che le ha dato ragione criticando aspramente il comportamento di Edoardo dopo la rottura, Antonella ha risposto rincarando la dose contro l'ex compagno. "Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato. Poi è scappato a Roma e non si è fatto più sentire finché non l'ho chiamato io per andare a Filicudi, ma mi ha detto di no perché non vuole stare con me", ha sbottato la protagonista del Grande Fratello Vip la sera del 23 agosto.

Stando a questa versione dei fatti, Donnamaria non avrebbe mai avuto intenzione di riallacciare un rapporto con Fiordelisi, tant'è che si sarebbe rifiutato di partire con lei in vacanza per provare a dare un'altra possibilità al sentimento che è nato nella casa più spiata d'Italia.

Lo sfogo dell'influencer si è concluso così: "Ora parla di rispetto post relazione?

Buona sì, fessa no". C'è da precisare, però, che Antonella ha cancellato entrambi i tweet contro Edoardo poche ore dopo averli scritti; non si sa se la giovane abbia avuto un ripensamento oppure se si è resa conto di aver esagerato nel suo ultimo sfogo, fatto sta che la piccata replica alla frecciatina di Donnamaria ora non compare più sui social network.