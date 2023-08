Sta per arrivare la nuova stagione Il Paradiso delle Signore su Rai 1 con gli episodi inediti che inizieranno l'11 settembre alle 16:05. Ci sono già le prime anticipazioni e tra queste la conferma della fine di alcune storie d'amore attualmente in corso.

A rivelarlo è Alessandro Tersigni, che nel promo dell'ottava stagione Il Paradiso svela che ci sarà l'entrata di nuovi personaggi, la nascita di amori e la fine di alcune relazioni. Ai telespettatori non è sfuggito che mentre l'attore, nelle vesti di Vittorio, pronunciava queste parole è comparso Salvo.

Sui social i fan hanno cominciato a ipotizzare che questa sia l'ultima stagione per Salvatore (Emanuel Caserio) oltre, ovviamente, a immaginare a quali amori al capolinea Tersigni facesse riferimento.

Anticipazioni sulla nuova stagione Il Paradiso delle signore: quali amori nasceranno?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato un'altra attrice della soap, Chiara Baschetti, il volto di Matilde.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore il rapporto tra Vittorio e Matilde non sarà scontato, come ha rivelato Baschetti in una recente intervista.

Vittorio è a conoscenza delle bugie di Tancredi in merito all'incendio della fabbrica Frigerio e che Matilde ha deciso di restare al suo fianco perché ignara della verità.

Nelle puntate inedite, pare che Matilde scopra le bugie del marito e che ciò dia la possibilità a Vittorio di avvicinarsi a lei e di riconquistarla, ma non è finita qui.

Il Paradiso delle signore 8, ultima stagione per Salvatore?

Alessandro Tersigni, nel promo ufficiale della nuova stagione, si presenta elegante davanti al grande magazzino con queste parole: “Quest’anno ci saranno nuovi personaggi da scoprire, amori che stanno nascendo e altri che saranno al capolinea.”

Proprio sul finire della frase, ecco che appare Salvo.

Che sia un indizio per far intuire al pubblico il suo addio? A ora non ci sono conferme, anche perché Emanuel Caserio ha sempre detto di voler restare nella soap, alla quale è molto affezionato.

Maria traballa dopo aver conosciuto il fratellastro di Marcello, lascia Vito?

Nei nuovi episodi Il Paradiso delle signore Salvatore verrà a sapere che Elvira, follemente innamorata di lui nella scorsa stagione, si è fidanzata, proprio quando stava iniziando a guardarla con occhi diversi.

Insomma l'ennesima batosta per il giovane Amato, che di certo non si può definire fortunato in campo sentimentale.

Attenzione a Maria: il suo amore per Vito traballerà quando conoscerà il fratellastro di Marcello, una new entry che creerà parecchio scompiglio. Forse la storia tra Maria e Vito sarà una di quelle che giungeranno al capolinea?