Cosa succede nelle nuove puntate de La Promessa in onda dal 4 all'8 settembre 2023 su Canale 5? Al palazzo Funes comunica la notizia della morte del barone. Teresa è molto preoccupata e sembra nascondere qualcosa, così come Jana e Pia, che sanno benissimo che cosa è successo durante la notte della sua scomparsa.

Nel frattempo le condizioni di Manuel peggiorano e i medici non sanno dare una spiegazione. Jana, di nascosto, entra nella sua stanza per fargli dei massaggi. Dopo qualche giorno, inspiegabilmente, Manuel si risveglia, ma con un'amara sorpresa che cambia tutto.

Di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate di ciò che succederà, con lo strano atteggiamento di Teresa, la paura di Pia e il dolore di Jana.

La Promessa: Jana cura di nascosto Manuel nelle puntate dal 4 all'8 settembre 2023

Nei nuovi episodi della soap opera in onda su Canale 5 Manuel è ancora in pessime condizioni. I medici non sanno dare una spiegazione alle sue crisi convulsive. Jimena non regge al dolore, al contrario di Jana, che entra di nascosto nella camera di Manuel per fargli dei massaggi.

Petra aiuta Padre Camilo a trovare una soluzione per prolungare la sua permanenza alla villa, avendo un evidente debole per lui. Quello che nemmeno lei sa è che nelle prossime puntate Padre Camilo metterà in pericolo tutta la servitù rivelandosi chi sia veramente.

Con il suo solito fare arrogante, Petra si lamenta con le cuoche per il cattivo odore che arriva alla cucina e non perde tempo per mettere al corrente Cruz, che prende una decisione inaspettata.

Fedele complice di Petra, Cruz minaccia di licenziare tutta la servitù, ma non è finita qui.

Anticipazioni La Promessa 4-8 settembre su Canale 5: Petra tradisce Pia alle spalle

Jimena non mostra coraggio nell'affrontare le condizioni di Manuel, tanto che il padre arriva per portarla via dal palazzo, ma senza successo.

Cruz riceve una proposta da parte di Petra: diventare governante al posto di Pia, che non si è mostrata - secondo leu - all'altezza del suo compito.

Anche Alonso, in seguito alle lamentele di Cruz, assume un nuovo maggiordomo, che si rivelerà un personaggio molto scomodo e pericoloso nelle prossime puntate La Promessa in onda su Canale 5.

Manuel si sveglia, Jimena e Cruz complici per averlo tra le loro mani

Con grande gioia di Jimena e Jana, Manuel si sveglia per qualche minuto. Purtroppo ha ricordi molto confusi e non riconosce nessuna delle due donna, al contrario di Cruz e Alonso.

La perdita di memoria del signorino fa venire un'idea a Jimena, che escogita un piano per far innamorare Manuel avvalendosi della complicità di Cruz. Le due gli faranno credere di essere sempre stato perso d'amore per Jimena.

Al palazzo arriva Funes con la notizia della morte del Barone e la paura di Teresa: come mai, cosa nasconde?

Il Barone muore nella soap La Promessa, cosa c'entrano Jana, Pia e Teresa?

Arriva nelle nuove puntate La Promessa la notizia della morte del Barone, come annuncia Funes al palazzo. Teresa è agitata, trema dalla paura perché è stata lei l'ultima persona ad averlo visto in vita.

Uno strano discorso di Jana desta sospetti: come mai dice a Teresa e non solo che tutto andrà bene se saranno brave a non tradirsi? Tutto porta a ipotizzare che c'entrino con la morte del Barone. Nei nuovi episodi arriverà tutta la verità su quella lunga notte.