La soap opera turca Terra amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni sui nuovi episodi in programmazione tra qualche settimana raccontano che Fikret Fekeli (Furkan Palali) farà una scoperta amara: la sua complice Umit Kahraman (Hande Soral) non si è limitata a far entrare in crisi Demir Yaman e la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), infatti la dottoressa si è innamorata dell'imprenditore.

Spoiler turchi, Terra amara: Lütfiye cerca di convincere Fikret a rinunciare a vendicarsi dei Yaman

Nelle prossime puntate della telenovela in onda su Canale 5, entrerà in scena Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia di Fikret.

La donna giungerà a Cukurova dopo aver ricevuto la visita di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), il quale le farà sapere che suo nipote è intenzionato a vendicarsi di Demir dopo essere stato abbandonato dal defunto padre Adnan Yaman in passato. A questo punto Lütfiye, alla stessa maniera dell’anziano, vorrà provare a convincere Fikret a non farla pagare al fratellastro.

La signora, dopo essersi trasferita in città, affronterà il nipote ed esigerà di sapere per quale motivo provi così tanto odio nei confronti dei Yaman. Lütfiye cercherà di far ragionare il giovane, dicendogli che non troverà pace nemmeno dopo aver distrutto Demir per gli sbagli commessi dal loro padre.

Fikret su tutte le furie con Umit dopo non essere riuscito a sabotare il fratellastro

Fikret sarà irremovibile, visto che dirà alla zia di voler vendicare la defunta madre Safiye, la quale in passato era stata scaricata da Adnan senior.

Successivamente il giovane perderà le staffe, quando fallirà un suo tentativo di sabotaggio ai danni del fratellastro Demir.

In particolare all’improvviso sparirà l’esplosivo messo da Fikret sotto i camion di Demir contenenti un ingente carico di frutta, con lo scopo di causargli un grosso danno economico. A questo punto, dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, il nipote di Lütfiye sospetterà che ad avvisare il marito di Zuleyha potrebbe essere stata Umit, la quale ha avviato una relazione con lui, peraltro proprio su sua richiesta.

In realtà a rimuovere la dinamite sarà stato proprio Demir, durante l’ultimo sopralluogo prima della partenza: l'imprenditore peraltro sospetterà che ci sia lo zampino del suo misterioso fratellastro.

Infine tra Umit e Fikret avrà luogo un faccia a faccia abbastanza duro: quest’ultimo infatti andrà su tutte le furie quando capirà che la sua alleata prova dei veri sentimenti d'amore per Demir.