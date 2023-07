Chi è davvero Padre Camilo nella soap opera La Promessa? Il "religioso" si è piazzato alla villa, trovando una grande complicità in Petra, che lo riverisce e lo serve in tutto. Tuttavia il prete non sembra essere sincero e la verità arriverà tra non molto. Le anticipazioni raccontano che Catalina scoprirà che Padre Camilo è in realtà un impostore giunto alla tenuta solo per sapere le reali intenzioni di Cruz riguardo il matrimonio combinato con Jimena.

Catalina lo riferirà ad Alonso, che chiamerà subito il sergente. Padre Camilo si rivelerà più pericoloso del previsto: una volta smascherato, non solo imbavaglierà Funes, ma terrà in ostaggio Lope.

Nel frattempo Lorenzo maltratterà Curro. L'uomo arriverà alla villa dopo la morte del barone, mentre Catalina farà un'altra scoperta importante: Cruz ha venduto la spilla della madre per pagarsi la sfarzosa festa di compleanno. Cosa succederà ora? Di seguito le trame dettagliate.

La Promessa, anticipazioni: il dolore di Curro e la scoperta di Catalina

Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa che andranno in onda su Canale 5, arriverà alla villa Lorenzo, il padre di Curro, dopo aver saputo della morte del barone. Il suo intento sarà quello di mettere le mani sulla sua parte di eredità. Durante la sua permanenza Jana verrà a sapere che Curro è stato maltrattato dal padre sin da piccolo e inizierà a sospettare che Lorenzo non sia chi dice di essere e avrà ragione.

Intanto Catalina scoprirà che Padre Camilo non è un prete e che è stato mandato alla tenuta solo per reperire informazioni su Jimena, Cruz e Manuel.

Il finto religioso farà emergere in un sol momento tutta la sua pericolosità.

Padre Camilo prende in ostaggio Lope e imbavaglia Funes: spoiler La Promessa

Continuando con le anticipazioni de La Promessa, Jana sarà alle prese con diverse scoperte, non solo riguardanti l'infanzia di Curro.

Verrà a sapere che Jimena e la Marchesa stavano manipolando Manuel approfittando della sua amnesia, in modo da fargli credere di essere sempre stato innamorato di Jimena.

Nel frattempo Catalina ha scoperto che Cruz ha venduto la spilla, ma ciò che la metterà nei guai sarà il fatto di aver smascherato Padre Camilo. Messo alle strette il finto religioso seminerà il panico alla villa, prendendo in ostaggio Lope e non solo.

Padre Camilo semina il panico ne La Promessa

Con un gesto fulmineo Camilo riuscirà a imbavagliare sia Alonso che il sergente Funes, dicendo loro che non avrà alcuna remora a togliere la vita a chiunque osi mettersi contro di lui. A La Promessa tutti saranno nel panico: Catalina, Martina, Cruz e Jimena si chiuderanno a chiave nella camera di Manuel, spaventate dal gran trambusto.

Dopo che Catalina uscirà dalla stanza di soppiatto, vedrà il suo povero padre e Funes legati e non esiterà a liberarli. I due si metteranno alla ricerca di Camilo, che troveranno in cucina privo di ogni controllo mentre tiene in ostaggio Lope. Come faranno a salvarsi?

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.