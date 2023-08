Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa, in onda su Canale 5, Cruz svelerà a Curro che è stato Lorenzo, suo padre, a far finire Eugenia su una sedia a rotelle. Per il giovane sarà l'ennesima dimostrazione della cattiveria dell'uomo.

Jana cercherà di fermare le nozze di Manuel e Jimena, che ormai stanno per celebrarsi nel grande giardino della villa: ci riuscirà?

La Promessa, le nozze tra Manuel e Jimena stanno per essere celebrate alla villa

Nelle prossime puntate della soap, Manuel avrà un incidente e al suo risveglio perderà ogni ricordo.

Sarà l'occasione perfetta per Jimena, che gli farà credere di essere innamorato di lei e lo porterà all'altare, sebbene sappia che lui non prova nulla nei suoi confronti.

Jimena avrà l'appoggio di Cruz, interessata ai soldi della sua famiglia. Giorno dopo giorno Manuel crederà alle false parole della sua promessa sposa, continuando a non riconoscere Jana, che avrà così il cuore a pezzi. Alla villa ci sarà molta tensione per i preparativi del matrimonio tra Manuel e Jimena.

Intanto Lorenzo non avrà alcuna intenzione di lasciare il palazzo fino a quando non avrà la parte dell'eredità del barone. Jana non si arrenderà e sarà pronta a tutto per fermare le nozze, ci riuscirà?

Anticipazioni nuove puntate La Promessa: Jana pronta a fermare il matrimonio di Manuel

Continuando con le anticipazioni dei prossimi episodi, Jana sarà devastata dalla reazione di Manuel, che non la riconoscerà. Sapendo che ormai la cerimonia è iniziata, incoraggiata da María, si presenterà nel giardino in cui i giovani sposi stanno per scambiarsi i voti con il biglietto d'amore che Manuel le ha lasciato prima dell'incidente, nel quale la pregava di scappare con lei dalla villa.

Purtroppo non servirà a nulla: Manuel e Jimena diventeranno ufficialmente marito e moglie. Successivamente Curro verrà a sapere un verità che lo sconvolgerà e sarà Cruz a raccontargli ciò che accadde a sua madre Eugenia.

La Promessa nuove puntate: la scoperta di Curro su sua madre

Come sempre alla villa verranno a galla inconfessabili segreti.

Nei nuovi episodi de La Promessa Cruz confesserà a Curro che è stato Lorenzo a far finire Eugenia su una sedia a rotelle dopo averla picchiata. Ascoltato il racconto, il giovane deciderà di vendicarsi del padre.

Non sarà l'unico retroscena a gettare una cattiva luce su Lorenzo. La stessa Jana scoprirà che Curro è sempre stato maltrattato da piccolo e non sarà semplice per lei accettare l'ennesima verità triste sul suo passato. Un altro segreto verrà alla luce, ma questa volta tra la servitù.

Come svelano le anticipazioni, Simona parlerà con Candela dicendole di aver nascosto una parte importante del suo passato, della quale è a conoscenza solo Padre Camilo: di che cosa si tratta?

Curro affronterà Lorenzo incolpandolo di aver rovinato la vita a sua madre, ma verrà sorpreso dalla reazione di suo padre, che gli chiederà una seconda possibilità.