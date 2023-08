Oriana Marzoli al ritorno da Ibiza è stata protagonista di un siparietto che non è passato inosservato: mentre si trovava alla stazione per girare un video, è spuntato un uomo alle sue spalle.

In un primo momento l'influencer ha sorriso, e successivamente ha chiesto ai suoi follower se dovesse ridere per quanto accaduto oppure dovesse prendersela con chi le ha rovinato il filmato. "La gente è matta" ha detto nel video.

L'accaduto

Terminati i giorni di relax a Ibiza, venerdì 4 agosto Oriana Marzoli ha postato un video su Instagram mentre si trovava alla stazione.

Durante la clip è apparso un uomo alle spalle dell'influencer che ha più volte cercato di essere inquadrato.

A questo punto Oriana, infastidita, ha sbottato: "Oddio ma chi è questo? La gente è matta". Successivamente ha chiesto ai suoi fan se doveva ridere per quanto accaduto o se doveva vivere l'episodio come una mancanza di rispetto. Il tutto si è concluso con la stessa Marzoli che è scoppiata a ridere.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati

Nel frattempo, i fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sperano in un ritorno di fiamma. Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto l'imprenditore veneto ha spiegato che tra lui e l'influencer la relazione è giunta al capolinea per scelte professionali non condivise: "lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore".

Daniele ha poi aggiunto che la relazione già non andava per il meglio, quindi un'eventuale distanza non avrebbe fatto altro che complicare ulteriormente la situazione.

Nonostante la delusione, Dal Moro ha deciso di raggiungere Oriana a Ibiza ma, sui social, ha fatto sapere ai fan che Oriana non gli ha aperto la porta di casa dove alloggiava.

Dunque ha dichiarato conclusa la relazione con l'influencer, senza alcun margine di un ritorno di fiamma: "Auguro alla Reina tutto il successo del mondo nei suoi concorsi televisivi".

Il nuovo progetto di Oriana

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Oriana Marzoli avrebbe voluto continuare a lavorare in Italia dopo il Grande Fratello Vip 7.

Tuttavia, in seguito alla nuova linea editoriale adottata da Pier Silvio Berlusconi per Mediaset, per lei non sarebbe arrivata alcuna proposta di lavoro.

Di conseguenza, Oriana avrebbe virato su alcune proposte lavorative provenienti dalla Spagna. Al momento non è chiaro quale sia il nuovo progetto di Marzoli, ma dalle parole di Daniele Dal Moro sembra che possa diventare una nuova concorrente del Gran Hermano: l'imprenditore ha parlato di un'esperienza che porterà Oriana lontano dall'Italia per alcuni mesi.