Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Cruz finirà per perdere completamente le staffe e il pieno controllo della situazione nei confronti della baronessa.

Spazio anche alle vicende di Salvador: il ragazzo riuscirà a ritornare dalla guerra ma finirà per spiazzare la sua amata Maria.

Intanto Manuel continuerà a "corteggiare" Jana, la quale al contrario spera di poterlo dimenticare al più presto.

Cruz strangola la baronessa: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi de La Promessa destinati al pomeriggio di Canale 5, rivelano che il rapporto tra Cruz e la baronessa finirà per degenerare.

Cruz perderà completamente le staffe e il pieno controllo della situazione nei confronti della donna, al punto da scagliarsi ferocemente e in maniera pericolosa contro la sua nemica.

E, a quel punto, Cruz finirà per strangolare la baronessa: si avventerà in maniera così focosa sulla sua nemica, che rischierà per davvero di farla fuori, dato che stringerà le mani con estrema violenza intorno al collo della baronessa.

Un episodio che finirà per spiazzare tutti i dipendenti del palazzo: ben presto la notizia si diffonderà e tutti resteranno a dir poco sorpresi da quanto è accaduto.

Salvador torna dalla guerra e spiazza Maria: anticipazioni La Promessa

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: la baronessa, infatti, deciderà di agire legalmente e dopo aver rischiato la morte per colpa di Cruz, sporgerà denuncia contro la donna per tentato omicidio.

Cosa succederà a questo punto? Cruz rischierà seriamente di finire nei guai per il suo gesto estremo contro la nemica?

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno stabile al palazzo di Salvador.

Dopo essere partito per la guerra, il giovane ragazzo riuscirà a ritornare vivo: il suo rientro, però finirà per spiazzare Maria.

Manuel corteggia ancora Jana: anticipazioni La Promessa

La fanciulla, che per tutto questo tempo ha sperato nel ritorno del suo fidanzato, si renderà conto di essere in difficoltà e di non sapere come gestire la situazione.

Salvador riporterà un bel po' di ferite post-guerra e soprattutto svelerà di aver perso un occhio, motivo per il quale potrebbe dover subire una importante operazione.

Occhi puntati anche su Manuel che, nonostante le imminenti nozze con Jimena, continuerà a corteggiare la sua amata Jana.

La domestica, però, esausta di questa situazione proverà in tutti i modi a non cedere e spererà di poter dimenticarsi al più presto di questa storia con Manuel e voltare pagina.