I colpi di scena nella soap opera spagnola La Promessa che grazie all’enorme successo ottenuto in patria è stata rinnovata per una seconda stagione, continuano a essere tanti. Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, la protagonista Jana Exposito (Ana Garcés) verrà smascherata dal marchese Alonso de Luján (Manuel Regueiro). Quest’ultimo coglierà in flagrante la fanciulla, nell’istante in cui entrerà nella stanza del figlio Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho) senza alcun preavviso. In particolare il marito della darklady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) apprenderà che la domestica si sta dando da fare con tutte le sue forze per far riprendere suo figlio, e quindi non potrà che esserle grato.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Manuel torna al palazzo con delle pessime condizioni, Jimena lo abbandona

Le anticipazioni sulle puntate della telenovela che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano prossimamente, rivelano che la vita di Manuel sarà stravolta da un terribile incidente aereo. Il ragazzo si metterà in viaggio dopo aver proposto a Jana di fuggire con lui tramite una lettera.

In un primo momento il giovane marchese verrà dichiarato morto, ma dopo aver fatto sprofondare i suoi cari nello sconforto totale rimetterà piede alla tenuta seppur con delle condizioni pessime. A occuparsi di lui inizialmente ci penserà la fidanzata Jimena de Los Infantes (Paula Losada), ma ben presto mollerà la presa: la fanciulla abbandonerà il suo amato, visto che smetterà di accudirlo quando lo vedrà stare sempre più male.

L’atteggiamento della de Los Infantes lascerà senza parole Jana, al punto che sospetterà che la stessa non provi affatto dei reali sentimenti nei confronti del suo futuro sposo.

Manuel lotta tra la vita e la morte, Jana smascherata da Alonso

La situazione peggiorierà ulteriormente per Manuel e la domestica Exposito inviterà i marchesi a farlo visitare da un medico: purtroppo il responso non sarà positivo, dato che il ragazzo rischierà di morire a causa delle lesioni interne.

Il giovane marchese lotterà tra la vita e la morte e Jana rimarrà al suo capezzale giorno e notte, con la convinzione che il suo amato riuscirà a sopravvivere.

La domestica si prenderà cura di Manuel in segreto dandogli delle erbe, e un giorno verrà sorpresa da Alonso, il quale si renderà conto che la stessa sta facendo il possibile per far guarire il suo figlio minore.

Episodi La Promessa, al 2 settembre: la scomparsa di Manuel e del barone Juan

Negli episodi in onda dal 28 agosto al 2 settembre 2023, Salvador (Mario Garcia) dirà addio a Maria (Sara Sanchez Molina) per partire per il fronte africano. Intanto Jana sarà decisa a farla pagare al barone Juan (Alberto González) per aver ucciso sua madre Dolores, e a scoprire la sua intenzione sarà Maria, visto che tenterà di fermarla.

Il duca de Los Infantes sarà disposto ad annullare il matrimonio tra la figlia Jimena e Manuel, se padre Camilo (Chico Garcia) gli confermerà che i Lujan hanno dei seri problemi economici.

Sarà proprio in queste puntate, che Manuel inviterà Jana a partire con lui dicendosi disposto quindi a non sposare Jimena.

A sorpresa alla tenuta non ci sarà alcuna traccia del giovane marchese e del barone Juan. Poco dopo verrà ritrovato un aereo precipitato a Puebla de Tera, e Alonso dovrà capire se appartiene a suo figlio.

Pia (María Castro) accuserà Petra (Marga Martínez) di essere l’amante del barone, invece Romulo (Joaquin Climent) ringrazierà Jana per averlo curato regalandole degli stivali. Infine Maria riceverà una lettera dall’amato Salvador.