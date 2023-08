Le nuove anticipazioni de La promessa destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena clamorosi legati alle vicende di Manuel. L'uomo dopo essersi messo alla guida del suo aereo, in piena notte, verrà dichiarato morto e ciò finirà per destabilizzare l'armonia del palazzo.

Spazio anche alle vicende di Jana che, in questi nuovi episodi della soap, organizzerà l'uccisione del perfido barone Juan.

Manuel vittima di un incidente: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Manuel dopo aver visto fallire il sogno di una nuova vita assieme alla sua amata Jana, si metterà alla guida del suo aereo, nel cuore della notte.

L'uomo sarà del tutto incurante del cattivo tempo che rischia di trasformare la sua uscita in aereo in una vera e propria strage.

In effetti le conseguenze di questo suo gesto non saranno delle migliori: Manuel si ritroverà in serio pericolo, protagonista di un drammatico incidente che avrà delle conseguenze nefaste.

La Guardia Civile busserà alla porta della famiglia di Manuel per informarli del terribile incidente avvenuto nel cuore della notte.

Manuel viene dichiarato morto: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La promessa rivelano che l'aereo coinvolto nello schianto è proprio quello di Manuel, motivo per il quale l'uomo verrà dichiarato morto. Ma non è da escludersi un futuro colpo di scena in merito.

Inoltre, gli spoiler delle nuove puntate della soap opera spagnola che andranno in onda su Canale 5, rivelano che Jana all'interno dei suoi diari continuerà ad architettare la morte del barone.

Jana vuole uccidere il barone Juan: anticipazioni La Promessa

La domestica è sempre più convinta del fatto che sia lui il responsabile della morte della sua mamma, motivo per il quale intende studiare un piano per colpirlo e togliergli la vita.

Tali diari finiranno nelle mani di Maria Fernandez: la domestica si renderà conto del piano diabolico che Jana sta cercando di attuare e deciderà di intervenire prima che possa essere troppo tardi.

Per tale motivo, quindi, Maria Fernandez deciderà di parlare con Jana e le dirà di aver scoperto tutta la verità grazie ai suoi diari, chiedendole di non fare pazzi e gesti inconsueti nei confronti del temuto barone Juan.

Dopo il confronto con la sua amica, Jana cambierà idea e continuerà ad indagare sulla morte della mamma senza mettere a rischio il barone? Tutto ciò sarà chiarito nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera spagnola del pomeriggio su Canale 5.