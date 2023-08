Lunedì 28 agosto è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, il Trono Over è stato caratterizzato da diverse discussioni piuttosto accese: Gemma Galgani e Aurora sono state rimproverate da Maria De Filippi, un botta e risposta tra Tina Cipollari e Elio Servo è degenerato, mentre Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato erano ancora assenti in studio.

U&D: Maria De Filippi rimprovera Gemma e Aurora

Come riferito dalle anticipazioni relative le anticipazioni del 28 agosto, la puntata si è aperta con il Trono Over e ha visto Gemma e Aurora immediatamente protagoniste di una discussione: la dama piemontese ha accusato l'altra di avere pubblicato un post contro di lei.

Nel momento in cui Gianni Sperti si è intromesso per spezzare una lancia a favore di Galgani, Aurora dietro le quinte ha definito l'opinionista con l'appellativo di "scimmione". Una volta tornate in studio, Maria De Filippi ha rimproverato entrambe a causa dell'atteggiamento infantile. Per quanto riguarda le conoscenze di Galgani, quest'ultima ha deciso di uscire con uomo di nome Maurizio. Durante l'esterna la dama ha cercato di stuzzicare il cavaliere per rubargli un bacio, ma ha ricevuto un due di picche. Tuttavia, la dama ha deciso di continuare la conoscenza.

Infine Gemma è stata criticata da Barbara De Santi: quest'ultima ha sostenuto che la dama caratterialmente sia identica a Silvio, pensiero condiviso anche da Sperti.

Tina Cipollari contro Elio

Tina Cipollari ha discusso con Elio Servo [VIDEO]: quest'ultimo dopo essere entrato nello studio di Uomini e donne non ha gradito il mancato saluto dell'opinionista. Di conseguenza, i due hanno iniziato a tirare fuori argomenti riguardanti la precedente edizione. Ma non è tutto, perché l'opinionista a un certo punto ha iniziato ad offrire al pubblico presente in studio dei cannoli siciliani contenenti all'interno della ricotta: la presenza di tale latticino non è stato gradito dal cavaliere, poiché gli ricorda alcuni traumi vissuti da bambino.

Guarnieri-Incarnato assenti, Roberta Di Padua esce con uno spasimante

Per quanto riguarda gli altri protagonisti di Uomini e Donne, si è fatta notare ancora una volta l'assenza di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: i due volti storici del parterre maschile non hanno proferito alcuna parola sui social, quindi non è dato sapere se torneranno o meno nelle prossime registrazione. Nel parterre maschile è arrivato Marco ed è uscito con alcune dame, tra cui Roberta Di Padua ma ha ricevuto picche. Gianluca invece ha avviato una conoscenza con Cristina.