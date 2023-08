Il pubblico di U&D sta gioendo da ore per la notizia del ritorno in studio di Barbara De Santi: la dama è uno dei personaggi più amati e discussi del Trono Over e ieri, 28 agosto, ha ripreso posto nel parterre dopo qualche anno. Il rientro della maestra nel cast, però, coincide con l'assenza di Armando Incarnato, il cavaliere con il quale ha sempre avuto un rapporto d'amore e odio. I fan sperano in una "reunion" tra i due, ovviamente davanti alle telecamere del dating-show di Canale 5.

Aggiornamenti sulle 'new entry' di U&D

Una delle notizie più spiazzanti che sono emerse dalle prime registrazioni della nuova edizione di U&D, è quella dell'assenza in studio di due veterani del Trono Over: Armando e Riccardo sono stati fuori dalle puntate con le quali il dating-show tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre.

A creare ancora più chiacchiericcio tra i fan, sono le mancate spiegazioni dei diretti interessati e di Maria De Filippi su questa "sparizione": nessuno si aspettava che Incarnato e Guarnieri venissero lasciati a casa dopo l'estate e soprattutto dopo essere stati al centro delle dinamiche del format per tanti anni.

Anche se manca ancora l'ufficialità, è piuttosto evidente che gli addetti ai lavori hanno deciso di fare a meno dei due cavalieri che fino allo scorso maggio hanno animato gran parte degli appuntamenti della versione senior, dando vita a litigi e risse davanti alle telecamere.

Il desiderio di chi guarda U&D

Se di Armando e Riccardo si sono perse le tracce, è di un'altra storica protagonista del Trono Over che tutti stanno parlando dal 28 agosto scorso.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata lunedì pomeriggio, infatti, hanno aggiornato i telespettatori sul ritorno in studio di Barbara De Santi, uno dei volti più apprezzati del dating-show.

La dama ha ripreso posto nel parterre a qualche anno di distanza dalla sua ultima apparizione, e questo ha reso felici tantissimi fan della trasmissione che sui social network hanno concordato nell'affermare "Finalmente!".

Del rientro agli Elios della maestra si è vociferato per tutta l'estate (un po' come per quello di Giorgio Manetti, attualmente fuori dal cast 2023/2024 per sua scelta), ma erano in pochi a crederci visto che la donna mancava dal video da diverso tempo e sembrava avesse ormai voltato pagina.

La richiesta del pubblico di U&D

Da quando si è saputo che Barbara è di nuovo una dama del Trono Over, in parecchi si sono esposti per chiedere il ritorno in studio del cavaliere con il quale ha dato vita ad indimenticabili battibecchi.

Molti fan di U&D, infatti, sperano che a breve Armando riprenda posto nel parterre per riaccendere una dinamica che in passato ha tenuto incollati davanti al televisore milioni di spettatori: il rapporto di amore e odio con De Santi.

I due sono stati rivali ma anche complici nelle edizioni che hanno condiviso nel cast del dating-show, e questo legame potrebbe ristabilirsi se Incarnato partecipasse alle prossime puntate della nuova stagione.

Ad oggi, però, il napoletano è fuori dai giochi (così come Riccardo Guarnieri) e il pubblico non ne conosce ancora i motivi. Una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa, sostiene che il cavaliere si sarebbe esposto con alcuni curiosi anticipandogli che non avrebbe più partecipato a Uomini e donne, ma ufficialmente nessuno l'ha ancora comunicato questo addio.

Per quanto riguarda l'ex di Ida Platano, durante le vacanze è stato beccato in dolce compagnia e potrebbe essere proprio questo il motivo della sua assenza agli Elios alla ripresa delle registrazioni.