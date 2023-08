Giorgio Manetti, ex volto storico di Uomini e donne, ha detto la sua opinione circa un presunto futuro addio di Gemma Galgani al Trono Over.

L'ex cavaliere è convinto che la dama torinese non lascerà il programma tra un anno. Secondo Manetti, per Gemma è infatti diventato ormai vitale partecipare al dating show di Maria De Filippi. Quindi secondo lui il prossimo non sarà l'ultimo anno di Gemma Galgani al Trono Over.

L'ex cavaliere, intanto, sembra non aver nessuna intenzione di fare ritorno nel programma che lo ha reso celebre, anche perché nessuno della redazione lo ha mai contattato in questi ultimi mesi, come invece ipotizzava qualcuno.

Gemma lascerà U&D? Giorgio Manetti: 'Non penso che sarà il suo ultimo anno'

Sta facendo clamore l'indiscrezione secondo cui Gemma Galgani lascerà Uomini e donne al termine della stagione che sta per iniziare. Sarà davvero il suo ultimo anno al Trono Over? ln molti sono scettici e tra i tanti, c'è pure Giorgio Manetti, ex storico della dama torinese.

L'uomo fiorentino infatti, è convinto che la sua ex non abbandonerà il programma di Maria De Filippi. "Non penso che questo sarà il suo ultimo anno", ha infatti confessato l'ex cavaliere, aggiungendo come, a suo parere, Gemma sia ormai diventata una colonna portante di Uomini e donne: sono ormai 14 anni che è in trasmissione e - di fatto - pure il programma stesso a questo punto, non può fare a meno di lei.

Stoccata di Giorgio a Gemma: 'Non ci crede nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore'

Commentando la notizia sul possibile addio di Gemma, Giorgio si è lasciato andare anche ad un'altra considerazione.

Secondo lui, neppure nell'anno che sta per cominciare, la 73enne di Torino non troverà l'amore. Manetti sembra avere le idee chiare al riguardo, visto che ha dichiarato: "Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore".

Ricordando la sua storia d'amore con Gemma, l'ex cavaliere ancora oggi la definisce come una storia più unica che rara. A quanto pare, durante l'ultimo periodo di permanenza a Uomini e donne, lui si è sentito attaccato senza motivo e per questo ha deciso di abbandonare.

Giorgio torna a Uomini e donne? Lui: 'Non sono interessato'

Sono passati ormai alcuni anni da quando Giorgio Manetti ha lasciato il programma. In questo ultimo periodo, si sono fatte sempre più insistenti le voci su un suo possibile ritorno a Uomini e donne. proprio in merito a questo, l'ex cavaliere ha voluto fare qualche precisazione.

In primis, ha dichiarato che nessuno della redazione di Uomini e donne lo ha cercato in questi mesi. In secondo luogo, lui non è interessato a tornare in trasmissione. Però mai dire mai. Come lui stesso ha ammesso: "Tutto può succedere".