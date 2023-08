Tanti i colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5. Le trame spagnole rivelano che Cruz e Alfonso saranno molto preoccupati per lo stato comatoso in cui è piombato il loro figlio Manuel in seguito a un incidente aereo.

Anticipazioni La Promessa: Manuel coinvolto in un drammatico incidente aereo

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Manuel si renderà conto che per essere davvero felice deve scappare insieme a Jana. Così scriverà una lettera alla domestica dove le chiederà di incontrarlo all'hangar in quanto intenzionato a fuggire con lei.

Inoltre le spiegherà che qualora non si presentasse all'invito lo percepirà come un addio. Jana non si presenterà all'incontro a causa di un incidente che vedrà come protagonisti il barone Juan e Teresa.

Manuel a questo punto crederà che la ragazza non voglia sapere niente di lui, tanto che arrabbiato si metterà al comando del suoi velivolo e Manuel rimarrà coinvolto in un incidente. La notizia dell'incidente arriverà agli abitanti del palazzo grazie a Jose Luis, che li informerà del presunto decesso di Manuel. Una versione che non corrisponderà alla verità, visto che il figlio di Cruz è vivo ma ferito gravemente.

Alonso e Cruz preoccupati per lo stato comatoso del figlio

Diversi giorni dopo Alonso porterà a casa il figlio, che verserà in stato comatoso.

Il marchese informerà la moglie Cruz che Manuel non si è più risvegliato dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto. Una situazione che desterà la preoccupazione di entrambi i genitori e di Jimena, la quale rischierà di rimanere nuovamente vedova dopo la perdita prematura di Tomas. Anche Jana apparirà affranta per le condizioni in cui versa Manuel, a differenza di altre persone del palazzo che inizieranno a remare contro.

José Luis non appoggia il matrimonio tra Manuel e Jimena

Catalina avrà un dialogo con Martina sulla linea di discendenza del marchesato. La giovane informerà la cugina che se Manuel dovesse morire il ruolo aspetterebbe di diritto al futuro marito suo e di Leonor. Martina a questo punto capirà che senza un genero maschio di Alfonso la discendenza passerebbe a Fernando o Juan Carlos.

Un discorso che Catalina e sua cugina faranno decadere alla scoperta che Manuel è sopravvissuto all'incidente.

Nel frattempo il duca José Luis scoprirà che Cruz e Alfonso hanno intenzione di far sposare Manuel con Jimena solo per salvare La Promessa dalla bancarotta. Il nobile non appoggerà il matrimonio tra la figlia e Manuel, ritenendo il ragazzo non adatto.