La promessa continua ad andare in onda su Canale 5 con episodi inediti e ricchi colpi di scena. Le anticipazioni della puntata di lunedì 21 agosto rivelano che Cruz farà riportare Eugenia in sanatorio. Curro non avrà neanche modo di salutare sua madre e troverà in Jana un conforto alle sue lacrime.

Il barone, invece, sgriderà il nipote per la sua fragilità, e Jana non esiterà ad opporsi. Nel frattempo, Manuel confiderà a Carolina di essere felice delle nozze con Jimena, e tutto sarà pronto per la cena di fidanzamento.

Anticipazioni La Promessa: Cruz si mette al riparo con Eugenia

Le anticipazioni de La Promessa di lunedì 21 agosto riportano che, dopo aver rischiato che Eugenia parlasse del suo passato a Jana, Cruz prenderà seri provvedimenti. La marchesa farà portare sua sorella in sanatorio, lontano dal palazzo e senza permetterle di salutare nessuno.

Questa decisione turberà molto Manuel e Catalina che a colazione non esiteranno ad esprimere il loro disappunto. A soffrire maggiormente per la partenza di Eugenia sarà Curro che, dopo aver avuto un diverbio con sua zia, scoppierà in lacrime e si farà consolare da Jana.

La cameriera ascolterà lo sfogo del giovane, nuovamente allontanato da sua madre, ma questo non basterà a farlo stare meglio.

Il barone, vedendo suo nipote piangere, lo sgriderà duramente per il comportamento troppo debole, e Jana interverrà in difesa del ragazzo.

Anticipazioni puntata di lunedì 21 agosto: Romulo non torna a casa

La puntata de La Promessa di lunedì 21 agosto si soffermerà sulla partenza improvvisa di Eugenia dal palazzo. Jana difenderà Curro con il barone, scatenando l'ira dell'anziano.

Nel frattempo, la servitù sarà impegnata nei preparativi della cena di fidanzamento di Jimena e Manuel, e Pia, non vedendo arrivare Romulo, dovrà trovare un sostituto.

Il marchesino sembrerà molto più rilassato e deciso rispetto alla sua scelta, tanto che confiderà a Carolina di essere felice di sposare Jimena e di occuparsi della tenuta per i suoi eredi.

Manuel chiede la mano di Jimena alla cena ufficiale distruggendo i sogni di Jana

Le anticipazioni de La Promessa evidenziano che ci sarà fermento al palazzo. I duchi de Los Infantes arriveranno alla tenuta per l'importante cena di fidanzamento. José si darà da fare per chiedere a Camilo come procedono le cose per la famiglia Lujan e Manuel.

Successivamente tutti si siederanno a tavola, e il marchesino prenderà la parola per chiedere ufficialmente la mano di Jimena. Il sogno d'amore di Jana si spezzerà definitivamente vedendo il ragazzo progettare le nozze con la fidanzata.