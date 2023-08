Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 27 agosto con un doppio appuntamento a partire dalle ore 14:30, Demir inizierà a dubitare seriamente dell'innocenza di Sevda, mentre Zuleyha crederà fermamente che qualcuno l'abbia incastrata per far ricadere la colpa su di lei. Intanto, Mujgan tornerà a casa con sua zia Behice chiedendole perdono per averla accusata di un grave reato. Successivamente, Azize si recherà sulla tomba di sua figlia disperandosi per la sua morte. Demir, invece, dovrà decidere se testimoniare contro l'ex amante di suo padre in tribunale.

Infine, il signor Yaman chiederà scusa a Gulten per averla accusata ingiustamente.

Zuleyha crede che Sevda sia stata incastrata in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Demir scoprirà che il procuratore ha trovato i gioielli di sua madre nella casa di Sevda e le prove contro la donna sembreranno schiaccianti. A questo punto, l'ex cantante verrà portata dietro le sbarre in attesa di giudizio. Intanto, Zuleyha parlerà con suo marito confidandogli di credere all'innocenza di Sevda e che il vero assassino di Hunkar possa averla incastrata conoscendo i loro turbolenti conflitti passati. Dopodiché, la nonnina Azize scomparirà dalla tenuta allarmando i presenti.

Azize confessa ad Ali Rahmet che Hunkar lo amava

Successivamente, Demir e Zuleyha troveranno la nonnina piangere sulla tomba di sua figlia Hunkar e non sarà facile per loro portarla via dal cimitero. Al loro rientro nella tenuta Yaman, Azize incontrerà Ali Rahmet e gli confesserà di quanto amore provasse Hunkar per lui in passato, ma che suo padre la costrinse a sposare Adnan.

Nel frattempo, Mujgan tornerà a casa insieme a sua zia Behice chiedendole perdono per aver dubitato del suo coinvolgimento nella morte della signora Yaman. Tuttavia, la signora Hekimoglu continuerà la sua sceneggiata apparendo offesa con la nipote.

Demir chiede scusa a Gulten per il suo comportamento

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Mujgan troverà la lettera che sancisce il patto tra Yilmaz e Demir secondo il quale se in futuro i due dovessero avere un nuovo scontro, Yaman potrebbe usare la confessione di Akkaya e far arrestare la dottoressa per aver tentato di uccidere Zuleyha.

A questo punto, lo scontro sarà inevitabile, ma Fikret confesserà di aver trovato lui la missiva e di averla rubata. Intanto, il figlio di Hunkar dovrà decidere se testimoniare contro Sevda in tribunale. Infine, Demir chiederà di vedere Gulten per chiederle perdono per averla ingiustamente accusata di essere stata complice di Akkaya quando portò via suo figlio Adnan.