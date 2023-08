La Promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e secondo le anticipazioni mercoledì 30 agosto ci sarà un episodio molto importante. Si apprenderà che Manuel era sull'aereo precipitato e sicuramente è morto. Al palazzo tutti saranno disperati e in particolare Jimena, che verrà sedata e Jana che non potrà che pensare al suo amore. Candela ricorderà il giorno della morte del marito, mentre padre Camilo continuerà a osservare tutto con curiosità. Infine Maria sarà disperata per la partenza di Salvador in guerra.

Anticipazioni La Promessa: Alonso viene a sapere che l'aereo di Manuel è precipitato

Le anticipazioni de La Promessa di mercoledì 30 agosto raccontano che Alonso si precipiterà sul luogo indicato dalla Guardia Civile per capire cosa sia accaduto al figlio. Il marchese apprenderà che sull'aereo caduto c'era proprio Manuel e il ragazzo è sicuramente morto. La notizia verrà data da Romulo a tutti i domestici, che inizieranno a preparare la tenuta per il lutto. Cruz non si darà pace per la perdita del figlio, ma riuscirà a restare lucida, mantenendo il suo solito contegno. A turbare la marchesa sarà anche la scomparsa del padre, ma la donna farà in modo che nessuno noti questa sua preoccupazione.

Anticipazioni puntata di mercoledì 30 agosto: Jimena disperata per Manuel

La puntata de La Promessa che andrà in onda mercoledì 30 agosto vede al centro delle scene il lutto a casa Lujan. Jimena, a differenza della futura suocera, sarà disperata e non farà nulla per nasconderlo. Scoppierà in lacrime e perderà lucidità, tanto che Cruz si sentirà costretta a sedarla con il laudano.

Il pensiero della morte di Manuel sarà molto sentito anche da Candela, che non potrà fare a meno di ricordare un momento molto doloroso. La cuoca ripenserà alla morte del marito e questo discorso verrà evitato il più possibile da Simona.

Jana ripensa ai momenti più belli trascorsi con Manuel

Padre Camilo non potrà fare a meno di notare lo strano atteggiamento di Simona nei confronti della sua amica e osserverà con curiosità i loro discorsi. Nel frattempo Jana sarà devastata dalla notizia della morte di Manuel e andrà nell'hangar, il luogo dove la ragazza è stata felice con il suo amore. Jana ricorderà i bei momenti trascorsi con il marchesino. Per Maria invece, oltre alla perdita di Manuel, ci sarà la partenza di Salvador. La ragazza non riuscirà a rassegnarsi all'idea che il suo innamorato sia partito per la guerra in Africa e potrebbe non tornare mai più.