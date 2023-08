Ci saranno tante novità durante le puntate de La promessa che il pubblico di Canale 5 potrà seguire dal 21 al 25 agosto. Gli spoiler della soap opera spagnola svelano che Eugenia tornerà in sanatorio, mentre Manuel e Jimena si fidanzeranno ufficialmente.

Infine Salvador verrà arrestato dalla Guardia civile.

Anticipazioni La Promessa: Eugenia torna in sanatorio

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz (Eva Martin) riporterà Eugenia in sanatorio all'oscuro di tutti. Curro apparirà contrariato dalla partenza improvvisa della madre e arriverà a scontrarsi con la zia.

Anche Manuel (Arturo Sancho) e Catalina non saranno contenti dell'addio di Eugenia.

Il marchesino confiderà a Carolina di essere felice di sposare Jimena e di aver intenzione di occuparsi del palazzo per poterlo lasciare ai suoi eredi.

Jana, intanto, proverà a consolare Curro, disperato per la partenza di Eugenia. Juan, a questo punto, sgriderà il giovane obbligandolo a comportarsi da uomo. Jana cercherà di difenderlo dalle cattive parole del barone.

Miguel consiglierà a Lope e Salvador di fuggire il prima possibile dal palazzo.

Manuel chiede la mano di Jimena

Pia sostituirà Romulo alla cena di fidanzamento di Manuel e Jimena. Sarà in questo frangente che il marchesino chiederà la mano della fidanzata regalandole un anello in presenza dei duchi de Los Infantes.

Jana, invece, scoprirà che Romulo non versa in disperate condizioni fisiche dopo il pestaggio. La domestica crederà che sia stato il barone a tendere una trappola al maggiordomo in quanto l'unico a sapere che si era recato a Lujan.

Nel frattempo, Martina giungerà al palazzo per stare accanto a Leonor distrutta per il suo amore non corrisposto per Mauro.

Jana confiderà a Maria di aver riconosciuto l'anello che portava l'uomo che ha ucciso sua madre.

Salvador finisce in arresto

Candela e Lope scopriranno che Salvador ha ottenuto un certificato di idoneità falso per evitare di partire per la leva militare in Marocco. Le due donne, a questo punto, giureranno al ragazzo che terranno la bocca chiusa.

Petra racconterà a Don Camilo che il matrimonio tra Jimena e Manuel ha l'unico scopo di salvare La Promessa dalle difficoltà economiche in cui versa. Curro, invece, dirà a Martina che Leonor aveva provato ad uccidersi e che si è salvata proprio per il suo tempestivo intervento.

La Guardia civile porterà via Salvador per interrogarlo. Lope, così, rivelerà a Maria quali sono i motivi dell'arresto. Alla fine, le due domestiche pregheranno Romulo di recarsi in caserma per intercedere a favore di Salvador.