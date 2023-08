Estate di grandi cambiamenti per due dei maggiori talenti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi: la relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni, nata per l'appunto tra i banchi del talent show, è giunta al capolinea da qualche mese.

Sebbene nessuno dei due si sia mai esposto in maniera definitiva con i fan relativamente ai motivi che li hanno portati alla rottura, pare che entrambi siano ad un punto di svolta. Concentratissimi sulle rispettive carriere che procedono a gonfie vele, il cantante e la ballerina si sono concessi dei giorni di meritata vacanza.

E se Giulia ha preferito l'italiana isola di Ponza per il suo relax, Sangiovanni qualche tempo fa è volato in Giappone, ma secondo quanto riportato dall'esperta di Gossip Deianira Marzano, non sarebbe stato da solo bensì in compagnia di una nuova fiamma.

Sangiovanni ha già una nuova fiamma?

Mentre ci sarebbe un presunto flirt tra Giulia Stabile e Diego Lazzari, star di Tik Tok, durante le sue vacanze a Ponza, Sangiovanni già da diverso tempo avrebbe intrapreso un'altra relazione dopo quella durata ben due anni con la danzatrice romana. Se qualche tempo fa Amedeo Venza faceva notare alcuni particolari che lasciavano intuire una nuova presenza femminile al fianco del cantante di Farfalle, adesso è Deianira Marzano a fornire un nuovo gossip relativo al vicentino.

Qualche tempo fa Sangiovanni ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie relative alla sua vacanza internazionale in Giappone e alle sue fan più attente non sono sfuggiti alcuni particolari che sono stati sottoposti poi all'esperta di gossip.

"Lui ha appena messo un post del suo viaggio in Giappone dove si vede chiaramente che non stava facendo colazione da solo in stanza", ha scritto un'utente a Marzano chiedendo però di restare anonimo.

L'internauta ha poi proseguito affermando che non poteva trattarsi di un suo familiare visto che in quel periodo tutti si erano recati all'evento in onore di Carla Fracci che ha visto proprio Giulia Stabile protagonista insieme ad altri importanti ballerini del panorama italiano. Infine, il messaggio prosegue affermando che Sangiovanni sarebbe stato in vacanza con Alessia, una ragazza di Vicenza identificata come la nuova fiamma.

Deianira ha chiarito che si tratta di segnalazioni ma ha aggiunto che comunque tanti sono i messaggi di questo tipo che le sono stati inviati.

Le strade tra Sangiovanni e Giulia sono divise

Che sia vero o meno, la certezza al momento è che Sangiovanni e Giulia hanno intrapreso strade differenti.

Negli ultimi giorni di scuola, Giulia aveva chiesto all'allora fidanzato se gli sarebbe stato vicino anche qualora la loro relazione amorosa fosse un giorno terminata: il cantante rispose di sì, ma non è ancora chiaro se con l'ipotetica nuova ragazza vicino ci sarà ancora spazio nella sua vita per la 'Lady' che ha ispirato una delle sue canzoni più conosciute.