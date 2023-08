Nuovi avvenimenti terranno alta l'attenzione dei fan della soap opera La Promessa. Come svelano le anticipazioni, Cruz ordinerà l'assassinio della baronessa e anche il licenziamento di Jana dopo che sarà tornata alla villa in condizioni pietose.

Manuel e Catalina proveranno a indagare su cosa ha portato Jana a ridursi in punto di morte mentre lavorava nella casa dei Duchi. Il giovane non potrà certo immaginare che la responsabile di tanta crudeltà sia Jimena, che ha sposato credendo di amarla.

Nel frattempo, alla villa arriverà Elisa, che si scoprirà essere l'ereditiera della fortuna del defunto barone: da dove viene e che che rapporti aveva con lui?

Infuriata per la scoperta, Cruz stringerà un'alleanza con Lorenzo alle spalle di Alonso per indagare su Elisa e mettere le mani sul denaro del barone, come già agognavano da tempo.

Spoiler nuove puntate 'La Promessa' su Canale 5 Jana sarà in punto di morte

Nei nuovi episodi della soap opera in onda su Canale 5 La Promessa Jana sarà in punto di morte per colpa di Jimena che scoprirà la sua idea di riparare l'aereo di Manuel per fargli tornare la memoria.

La sua vendetta sarà tremenda, mandando la cameriera dai suoi genitori per farla lavorare giorno e notte nei campi.

Jana non potrà opporsi e dalla fatica immane si ammalerà gravemente ai polmoni. Quando rientrerà alla villa sarà a un passo dalla morte e Cruz non avrà alcuna pietà.

La nobildonna minaccerà infatti di licenziare Jana se non tornerà immediatamente al suo servizio. Intanto, Manuel sarà sempre più affranto e preoccupato per le condizioni di Jana, facendo infuriare Jimena.

Cruz senza pietà con Jana nelle prossime puntate La Promessa

Se Cruz sarà dalla parte di Jimena e vorrà licenziare Jana portandola allo stremo, Catalina e Martina vorranno indagare per scoprire che cosa è realmente successo nelle tenute dei genitori di Jimena, così da poter fermare i suoi piani.

A proposito di misteri, le anticipazioni della soap La Promessa svelano che Alonso ha un passato segreto e che la verità verrà a galla proprio in occasione dell'arrivo della baronessa Elisa.

Alonso, dopo aver scoperto che il barone ha lasciato tutto a Elisa, farà capire a Cruz che non avranno altra scelta se non accettare il prestito di Lorenzo per non cadere di nuovo in rovina.

Peccato che Cruz abbia ben altro in mente.

La Promessa, nuove anticipazioni e trame: il diabolico piano di Cruz

Dunque, nei prossimi episodi, la cattiveria e l'ambizione di Cruz saranno sempre più dominanti. Non solo pretenderà che Jana torni a lavorare nonostante sia molto malata, ma arriverà al punto di ordinare un assassinio.

Ebbene sì, Cruz, non volendo accettare il prestito, chiederà a Lorenzo - con il quale si sarà alleata per arrivare al medesimo obiettivo - di uccidere la baronessa di Grazalema il prima possibile. Solo così potranno entrare in possesso dei soldi lasciati dal barone.