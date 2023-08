Cambio di programmazione in casa Mediaset in vista del Ferragosto. Le soap tv La Promessa e Beautiful non andranno in onda lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023. Si tratterà di un breve stop, visto che entrambe le serie torneranno regolarmente in onda già nel pomeriggio del 16 agosto. In particolare Beautiful tornerà con le repliche delle ultime puntate, mentre la serie tv spagnola con delle puntate inedite.

Beautiful e La Promessa non vanno in onda il 14 e 15 agosto

In occasione del Ferragosto, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione di alcune delle soap tv di Canale 5.

Sia Beautiful che La Promessa, non andranno in onda né nel pomeriggio del 14 agosto, né nel giorno di Ferragosto.

Sospesa nei medesimi giorni anche My Home my destiny. Nessuno stop invece per Terra amara e Un altro domani. Per quanto riguarda la serie con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, nella settimana di Ferragosto, verranno mandate in onda le repliche delle prime puntate. Per Un altro domani nessuna variazione, considerando che a breve, il pubblico assisterà al gran finale assoluto dello sceneggiato.

La Promessa e Beautiful tornano il 16 agosto

Scorrendo la guida Mediaset relativa al 14 e al 15 agosto, a partire dalle ore 14:45, Canale 5 trasmetterà dei film della serie Rosamunde Pilcher e Inga Lingstrom.

A seguire, ci sarà la normale programmazione di Un altro domani.

I fan di Beautiful e La Promessa, non dovranno attendere molto prima di rivedere in onda le puntate inedite le soap. Già mercoledì 16 agosto, entrambe le torneranno a essere trasmesse regolarmente nel loro consueto orario. Beautiful a partire dalle 13:40, mentre La Promessa alle 14:45.

Dunque saranno solo due giorni di stop.

Beautiful e La Promessa: le anticipazioni del 16 agosto

Nella settimana che va dal 16 al 20 agosto, i fan di Beautiful vedranno in onda le repliche delle puntate trasmesse nelle ultime settimane.. In particolare, le trame si riferiranno al momento in cui Steffy sarà tornata a casa dall'ospedale dopo la sparatoria in cui avrà perso la vita Finn.

La ragazza, non riuscendo a superare il lutto per la perdura del marito, deciderà di partire alla volta dell'Europa con i bambini. Brooke invece, tenterà di riconquistare Ridge, ancora indeciso su lei e Taylor.

Le trame de La Promessa invece, riprenderanno dal momento in cui Cruz penserà di rimandare la sorella Eugenia in sanatorio. La marchesa avrà timore che la sorella possa svelare i segreti del passato, visto che Eugenia le dirà di aver parlato con Dolores, la madre di Jana, e di aver ottenuto il suo perdono.