Saranno dense di mistero le nuove trame della soap opera La Promessa in onda su Canale 5 e che sta registrando ascolti alti. Le anticipazioni delle nuove puntate svelano che Jana tornerà alla villa in punto di morte per colpa di Jimena, che la punirà dopo aver scoperto che è stata lei a riparare l'aereo di Manuel per fare in modo che gli tornasse la memoria.

Jimena si rivelerà dunque più pericolosa del previsto, ma non sarà l'unica.

Cruz verrà a sapere che Pia aspetta un bambino. Gregorio, per motivi ancora ignoti, dirà di essere il padre. Per non perdere lavoro e casa, i due verranno costretti a sposarsi proprio da Cruz e Alonso.

Non è finita qui di seguito tutto quello che accadrà nei prossimi imperdibili episodi.

La Promessa anticipazioni: Pia costretta a sposare Gregorio

Nelle nuove puntate La Promessa ci sarà un altro matrimonio, quello di Pía e Gregorio, costretti da Cruz e Alonso, che verranno a sapere che la governante è incinta. Gregorio mentirà per coprire il barone, dicendo che il bambino che porta in grembo Pia è il suo.

La servitù cercherà di organizzare una bella cerimonia per il matrimonio di Pía con Gregorio, pur sapendo che saranno nozze senza un briciolo di amore.

Il sacrificio del maggiordomo, innescherà una sorta di scintilla nel cuore di Pia, che comincerà a guardarlo con occhi diversi.

Nel frattempo ecco che alla villa tornerà Jana in condizioni pietose.

La colpa sarà di Jimena che, dopo aver scoperto che è stata lei a riparare l'aereo di Manuel per fargli tornare la memoria, deciderà di vendicarsi mandandola a lavorare nei campi giorno e notte.

Le conseguenze di quella fatica immane porteranno Jana in punto di morte.

Anticipazioni La Promessa Jana muore?

Aprirà un nuovo triste capitolo per Jana dopo il matrimonio di Jimena e Manuel ne La Promessa.

Jimena scoprirà che ha tentato di far riacquistare la memoria al suo promesso sposo, rischiando di mandare a monte le nozze. Furiosa, la spedirà nei campi a lavorare come una schiava.

Dopo qualche tempo Jana tornerà alla villa, completamente esausta e coperta di lividi. Manuel sarà spinto da una strana sensazione e vorrà andare a trovarla a tutti costi, ignorando la furia della moglie.

Tutta la servitù sarà preoccupata e impressionata dal pessimo stato di salute in cui si trova Jana dopo essere tornata dalla casa dei duchi degli Infantes e temeranno che possa morire, viste le sue condizioni.

Purtroppo a far allarmare gli amici di Jana saranno i pesanti problemi respiratori che la affliggono giorno e notte. Che ne sarà di lei?

Anticipazioni La Promessa: Manuel scopre che Jana sta per morire per volere di Jimena

Anche se non si ricorderà cosa è accaduto in passato, Manuel sarà molto preoccupato per la salute di Jana e questo manderà su tutte le furie Jimena, temendo che i ricordi possano riaffiorare da un momento all'altro.

Come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa, la situazione di Jana si aggraverà giorno dopo giorno, tanto che non avrà nemmeno le forze per alzarsi dal letto e sarà afflitta anche dalle vertigini.

Manuel temerà per la sua vita e inizierà a chiedere ai genitori di Jimena cosa è successo nel periodo in cui la giovane era al lavoro presso di loro.

A scoprire il tutto sarà Catalina, che farà impietrire Manuel dicendogli che Jimena ha espressamente ordinato di maltrattare Jana per aver riparato l'aereo.

Manuel aprirà finalmente gli occhi su Jimena? E Jana si salverà?