Alla fine, durante le prossime puntate de La Promessa, Manuel convolerà a nozze con Jimena [VIDEO], ma non riuscirà a dimenticare i bei momenti romantici trascorso con Jana. Lui proverà a cacciarla via dalla sua mente, ma non ci riuscirà, al punto che il ricordo di Jana andrà a "disturbare" i momenti intimi che Jimena proverà a trascorrere con il marito, quando vorrà provare a rimanere realmente incinta.

Manuel rinuncia a tutto pur di stare vicino a Jimena

Manuel rinuncerà a tutto per stare vicino a Jimena, non solo alla possibilità di poter dedicarsi alla costruzione di aerei in Italia, ma anche a poter vivere la sua storia d'amore con Jana.

Rinuncerà a tutto questo soprattutto perché Jimena gli svelerà di essere incinta, una falsa gravidanza che la ragazza si inventerà pur di avere il marito al suo fianco.

Solo che le settimane trascorreranno in fretta e Jimena non saprà cosa fare per far sì che la sua bugia non venga scoperta dagli abitanti del palazzo. Così proporrà al marito di trasferirsi a Madrid, ma l'idea non piacerà tanto a Manuel, anche perché non sopporterà di doversi allontanare da Jana per sempre.

La soluzione di Jimena: provare a rimanere realmente incinta

Manuel inizierà a sentire Jana sempre più lontana, soprattutto quando nel palazzo arriverà il suo amico e medico Abel, che dovrebbe prendersi cura della gravidanza di Jimena.

Tra Jana e Abel sembrerà esserci una strana sintonia: all'inizio sembrerà che condividano solamente la passione per la medicina, ma con il passare del tempo il rapporto si farà sempre più intimo e Manuel non potrà che esserne geloso.

Intanto Jimena non saprà cosa fare con la falsa gravidanza. Se Manuel non vorrà trasferirsi a Madrid ci sarà solo una cosa da fare: rimanere realmente incinta.

Così la donna proverà ad avere dei momenti di intimità con il marito, ma la cosa si rivelerà più difficile del previsto.

Manuel immagina di stare con Jana, quando invece si trova con Jimena

Manuel non riuscirà più a controllare i sentimenti che prova con Jana, anche quando la moglie proverà ad avere dei rapporti intimi con lui.

All'inizio tra Manuel e Jimena tutto sembrerà procedere per il meglio, ma all'improvviso l'immaginazione giocherà al marchesino un brutto scherzo. Infatti, mentre sarà a letto con la moglie, Manuel immaginerà di essere in compagnia di Jana.

Quando si renderà conto di non vivere la realtà dei fatti, non riuscirà a sopportare la situazione. Lascerà Jimena lì da sola nel letto e correrà fuori dalla stanza. La ragazza rimarrà impallata, frustrata e piena di dubbi, ma forse dentro di lei non vorrà sapere il vero motivo per cui Manuel è scappato e l'ha lasciata lì da sola.