Nelle prossime puntate di Endless love, Emir tenterà nuovamente di eliminare Kemal. Scoprirà che Nihan ha acquistato una casa per lei, Deniz e Kemal, e deciderà di distruggere il loro idillio d'amore uccidendo il suo nemico. Emir appiccherà il fuoco alla casa, dove Kemal si trova privo di sensi. Non appena Nihan si renderà conto dell'accaduto, affronterà le fiamme per salvare Kemal.

Tarik chiede a Nihan di stare vicino Kemal

Tarik si troverà in prigione per aver ucciso Ozan. Chiederà alla sua avvocatessa, Zehra, di poter avere un permesso speciale per incontrare Nihan e ci riuscirà.

Per prima cosa, lui le chiederà perdono per aver ucciso Ozan. Non era sua intenzione farlo, in quel momento pensava solo di aiutare Zeynep, visto che sia lui che la sorella credevano che Ozan fosse morto, per questo ha inscenato il suicidio di Ozan: non voleva che Zeynep finisse in prigione.

Nihan gli crederà, alleggerendo i sensi di colpa di Tarik. Tuttavia, lui vorrà darle un consiglio: il fatto che lui sia l'assassino di Ozan, non deve allontanarla da Kemal. Deve fare il primo passo e stargli vicino.

Nihan compra una casa per lei e Kemal

Nihan farà questo primo passo e lo farà in grande, comprando una casa per lei, Deniz e Kemal. Avranno intenzione di sistemarla e staranno ben attenti a non farsi scoprire da Emir.

Cosa che, invece, accadrà molto presto. Emir li vedrà baciarsi nella casa e penserà bene di incastrare Nihan, facendola arrestare. Facendo redigere dei documenti falsi, l'accuserà di aver portato avanti un'attività mineraria illegale. Glielo aveva detto Emir: se l'avesse vista con Kemal, per lei sarebbe stato l'inizio della fine.

Alla fine, Zehra riuscirà a far scagionare Nihan e a farla uscire di prigione. La ragazza sarà pronta a divorziare da Emir e gli farà vedere i documenti: il 24 maggio abbandonerà il tetto coniugale.

Kemal rischia di morire tra le fiamme

Nel frattempo, Nihan e Kemal continueranno a mettere a posto la casa. La ragazza riceverà una telefonata dal negozio di vernici: quelle che ha richiesto sono pronte.

Chiederà la consegna a domicilio, ma a quanto pare non sarà possibile. Nihan andrà nel negozio, mentre Kemal resterà a casa e riceverà una visita sgradita: uno degli uomini di Emir gli farà perdere i sensi facendogli annusare il cloroformio.

Nel frattempo, la situazione nel negozio di vernici sarà lenta. Il commesso non sembrerà intenzionato a consegnare a Nihan ciò che ha ordinato. La ragazza penserà subito che, dietro tutto ciò, possa nascondersi la mano di Emir e correrà subito a casa.

La ragazza avrà ragione, perché Emir darà fuoco alla casa di Nihan con Kemal all'interno. Nihan non si farà scoraggiare dalle fiamme ed entrerà subito per salvare Kemal, ma tutto si complicherà, visto che una trave colpirà Nihan facendole perdere i sensi. La situazione farà disperare Emir, che non ha messo in conto di poter perdere Nihan nell'incendio.