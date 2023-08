La Promessa continua con nuove storie su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che a Palazzo Lujan ci sarà un giallo da risolvere. La scomparsa improvvisa del barone farà preoccupare sempre di più Cruz, ma cosa è successo davvero a suo padre? Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma presto verranno sciolti tutti i nodi e si scoprirà che fine ha fatto il perfido barone.

Anticipazioni La Promessa: la misteriosa sparizione del barone

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che in uno dei prossimi episodi si scoprirà cosa è accaduto nella notte in cui il barone è scomparso.

Si scoprirà che Jana, Maria, Teresa e Pia sono responsabili della sparizione dell'uomo. Tutto è iniziato con la richiesta del barone che voleva un tè da Teresa in biblioteca. Si scoprirà che la ragazza non ha esitato a servire l'uomo, ma ha capito a cosa si riferivano Mauro e Pia con i loro avvertimenti dei giorni precedenti. Le mire del barone nei confronti di Teresa, infatti, sono state chiare e la ragazza è stata vittima delle sue attenzioni. Il padre di Cruz, tuttavia, non ha abusato della ragazza come avrebbe voluto, perché è stato fermato in tempo dall'arrivo di Pia, avvertita da Candela. Il barone, per nulla spaventato, si è avvicinato anche alla governante e lei si è difesa usando una statuetta.

Anticipazioni prossime puntate: Teresa, Jana e Maria aiutano Pia

Le puntate de La Promessa che andranno in onda nelle prossime settimane vedranno in primo piano la sparizione del barone. Emergerà che l'uomo è morto e a togliergli la vita è stata Pia con una statuetta. Con la governante c'erano anche Teresa, Jana e Maria che non l'hanno lasciata sola e l'hanno aiutata ad uscire da questa situazione.

La prima cosa da fare per le donne è stata sbarazzarsi del corpo del barone avvolgendolo in un tappeto gigante per portarlo ai piani inferiori. Successivamente, le donne hanno caricato il corpo nella sua macchina, stando attente a metterci anche i suoi bagagli visto che l'uomo era in partenza. L'idea di Pia è stata quella di simulare un incidente, guidando fino a un dirupo e lasciando cadere l'auto.

L'omicidio del barone mascherato in un incidente

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che ad uccidere il barone è stata Pia [VIDEO]. La governante si è fatta aiutare da Maria, Jana e Teresa per sbarazzarsi del corpo e inscenare un incidente stradale. Pia si metterà alla guida e una volta raggiunto il dirupo si farà aiutare da Jana a spingere l'auto giù. Sulla strada del ritorno verso il palazzo, Pia confiderà a Jana di essere incinta del barone che tempo prima l'aveva violentata. Jana sarà sconvolta dal segreto della governante e ricambierà parlandole dell'omicidio di sua madre e del rapimento di suo fratello.