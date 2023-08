Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 31 agosto su Canale 5, Zuleyha assisterà all'incontro tra Demir e le forze dell'ordine in cui i presenti esamineranno le prove a disposizione per risolvere l'omicidio di Hunkar.

Alcuni elementi emersi durante l'incontro cui ha assistito spingeranno così la signorina Altun a formulare un primo sospetto convincendosi che Behice sia l'assassina.

Successivamente, Zuleyha si recherà al circolo e davanti a tutti i presenti accuserà Behice di aver tolto la vita a sua suocera. Ali Rahmet chiederà immediate spiegazioni all'ex fidanzata di Yilmaz mentre Fekeli chiederà alla signorina Hekimoglu di lasciare la villa e tornare ad Istanbul finchè non si calmeranno le acque.

Zuleyha sospetta che la zia di Mujgan sia l'assassina di Hunkar

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Demir avrà un incontro con il Procuratore, il signor Vedat, e con il responsabile della gendarmeria per analizzare l'omicidio di sua madre.

Al meeting presenzierà anche la moglie del signor Yaman che, considerando il modus operandi, sospetterà da subito che sia stata proprio la signora Hekimoglu a compiere l'omicidio di sua suocera. A questo punto, per la signorina Altun non resterà altro che trovare le prove per incriminarla ed avere giustizia per la morte della nonna dei suoi figli.

Zuleyha confessa di non avere le prove per accusare Behice

Zuleyha si recherà così al circolo laddove accuserà Behice di aver assassinato Hunkar a sangue freddo con diverse coltellate e di averla lasciata sul suolo a morire.

Fekeli assisterà alla scena e chiederà subito all'ex fidanzata di Yilmaz se possiede le prove necessarie per corroborare le proprie accuse ma Zuleyha confesserà di non averne. La sua è solo un'intuizione.

Fekeli inizierà comunque a dubitare della buona fede della zia di Mujgan e le chiederà di tornare ad Istanbul, ma la donna avrà già un piano in mente per restare in città.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda mercoledì 30 agosto, Ozcan raduna alcuni uomini per vendicarsi della morte della matrona di Cukurova facendosi giustizia con le proprie mani. Il gruppo di facinorosi non è convinto infatti dell'innocenza di Sveda, che è stata scarcerata perchè non implicata nell'omicidio di Hunkar, e decide per tanto di recarsi a casa dell'ex cantante per bruciarla e linciare la proprietaria.

Zuleyha riesce però a scongiurare l'inevitabile arrivando giusto in tempo per difendere Sevda e convincerla a rifugiarsi momentaneamente presso la tenuta Yaman. Saniye non sembra contenta dell'arrivo dell'amante di Adnan alla villa, Demir invece le apre le porte.