All'interno del La Promessa Pia ha una vita abbastanza travagliata, soprattutto da quando ha scoperto di essere incinta. Questo bambino arriva dopo gli abusi subiti dal Barone di Linaja, gli unici rapporti che Pia ha avuto nella sua vita. Quando la notizia della gravidanza è arrivata alle orecchie della marchesa, la cosa ha mandato in agitazione la povera Pia.

Tutto questo perché Cruz l'ha minacciata di licenziamento se non avesse provveduto ad abortire. Pia, però, non si è fatta intimidire e ha proseguito la gravidanza.

Gregorio sposa Pia

Pia ha provato a nascondere quel bimbo che portava in grembo, anche se a un certo punto stava diventando impossibile nascondere il pancione e tutti i sintomi che una gravidanza comporta.

È stata Petra a raccontare a Cruz tutta la verità e ovviamente la marchesa ha chiesto delle spiegazioni a Pia.

A salvare la pelle alla governante, durante le prossime puntate, ci penserà il nuovo maggiordomo Gregorio, che in un impetto di coraggio confesserà a Cruz di essere il padre del bambino. Pia accetterà anche di sposarlo, ma i problemi per lei non finiranno qui.

Gregorio avvelena Pia

Pia comincerà a stare male e scoprirà che qualcuno la sta avvelenando. Si penserà possa essere Petra, invece poi verrà fuori che è Gregorio ad avvelenarla, tutto questo perché non sopporterà che la moglie possa avere un bambino da un altro uomo.

Per farle perdere il bambino le somministrerà la cicuta, una pianta molto velenosa.

Sarà Romulo ad accorgersi del piano di Gregorio e a salvare la povera Pia. Tutti spereranno che i problemi per la governante siano finiti e che il parto possa andare bene, ma purtroppo non sarà così.

Inizia il travaglio di Pia

Pia inizierà ad avvertire dei dolori molto forti, facendo preoccupare tutti. Abel la visiterà e le assicurerà che la situazione è sotto controllo, e che il parto potrebbe avvenire tra circa tre o quattro settimane.

Il travaglio di Pia inizierà prima del previsto. Improvvisamente le si romperanno le acque, proprio mentre sarà impegnata in una conversazione con Candela.

Abel verrà subito chiamato in suo soccorso e chiederà aiuto a Jana per assisterlo durante il parto. Il travaglio sembrerà andare bene, fino a quando Abel si renderà conto che Pia non si sta dilatando.

Se la situazione dovesse proseguire in questo modo occorrerebbe un taglio cesareo.

Nasce il figlio di Pia

Non sarebbe un'operazione priva di rischi, visto che il medico dovrebbe eseguirla proprio a La Promessa. In più si aggiungerà che il bambino non è posizionato bene, ma alla fine riusciranno a metterlo correttamente. Alla fine, dopo tante tribolazioni, Pia riuscirà a partorire ma rischierà grosso.

La situazione, però, sarà molto complicata. Pia sarà esausta, al punto che perderà i sensi e sverrà sul letto. Le preoccupazioni, però, non finiranno qui. Il bambino non piangerà e sembrerà proprio che non respiri. Abel temerà che il piccolo possa essere morto, ma sarà realmente così?