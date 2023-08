Le vicende della soap opera di origini spagnole La Promessa saranno segnate da un’uscita di scena. Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) verrà punito severamente per la sua malvagità. Sua figlia Cruz Ezquerdo (Eva Martin) si dispererà quando verrà messa al corrente del decesso del padre, che verrà ritrovato in un burrone.

Trame Spagna La Promessa: nessuna traccia del barone Juan nella tenuta

Negli episodi della telenovela che verranno trasmessi su Canlae 5, il barone Juan cercherà di abusare della domestica Teresa Villamil (Andrea del Rio).

La donna sarà molto scossa, ma a invitarla a mantenere la calma, per non destare alcun sospetto, ci penseranno la governante Pia Adarre (Maria Castro) e le colleghe Jana Exposito (Ana Garces) e Maria Fernandez (Sara Molina).

A questo punto Cruz si accorgerà della sparizione del padre e in un primo momento crederà che si sia recato a Cordoba. La marchesa inizierà a temere il peggio in quanto non riuscirà a capire per quale ragione il barone sia partito senza alcun preavviso e ipotizzerà che potrebbe essere in pericolo. Starà in pensiero soprattutto quando il padre non si farà sentire nemmeno al telefono il giorno dell’anniversario della morte della madre.

Juan ritrovato senza vita, il sergente Funes archivia le indagini sulla morte del barone

Cruz parecchio preoccupata, oltre a chiedere aiuto al maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) e al nipote Curro (Xavi Lock), avviserà la polizia della lunga scomparsa del padre e il giorno seguente riceverà la visita del sergente Funes (Rafa De Vera).

Quest’ultimo, dopo aver interrogato ogni dipendente, si accorgerà del nervosismo di Teresa.

Ben presto tutti gli abitanti de La Promessa sprofonderanno nello sconforto: il sergente Conrado Funes comunicherà una tragica notizia a Cruz: il barone Juan è stato ritrovato senza vita all'interno della sua automobile precipitata all'interno di un burrone e le forze dell’ordine sospetteranno che l'uomo sia deceduto a causa di un incidente stradale.

A supportare Cruz per l’improvvisa perdita del padre ci penserà il marito Alonso (Manuel Regueiro). Viste le circostanze Funes deciderà di archivierà il caso sulla morte del barone: il medico sarà fermamente convinto che l’uomo sia passato a miglior vita a seguito della rovinosa caduta dal dirupo con la propria vettura.