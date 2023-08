Ci saranno tante novità durante le nuove puntate de La Promessa in onda dal 21 al 25 agosto su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cruz deciderà di riportare la sorella Eugenia in sanatorio. Romulo, invece, subirà un violento pestaggio.

Anticipazioni La Promessa: Cruz rinchiude Eugenia in sanatorio

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Cruz rinchiuderà nuovamente Eugenia in sanatorio destando il turbamento di Curro. Leonor, intanto, continuerà a non stare bene, per questo motivo la madre deciderà di farla visitare dal dottor Ayala.

Manuel confesserà a Carolina di non vedere l'ora di sposare Jimena e di aver intenzione di prendersi cura della tenuta per poterla lasciare ai suoi eredi. Jana, invece, consolerà Curro in lacrime. Un comportamento che desterà le ire funeste del Barone. Miguel consiglierà a Lope e Salvador di fuggire il prima possibile, mentre Romulo non farà ritorno per cena, tanto che Pia dovrà sostituirlo al banchetto del fidanzamento ufficiale tra Jimena e Manuel.

Jana preoccupata per Romulo dopo un pestaggio

Manuel chiederà la mano di Jimena regalandole un costoso anello di fidanzamento. Romulo, invece, si rifiuterà di vedere un medico nonostante il violento pestaggio. Jana sarà molto preoccupata per le condizioni del maggiordomo, tanto da credere che sia rimasto vittima di una trappola organizzata dal Barone.

Intanto Martina giungerà a palazzo per aiutare Leonor a uscire dalla disperazione per la fine del rapporto con Mauro. Jana deciderà di vendicarsi della morte della madre, in quanto durante la cena crederà di aver identificato il suo assassino. Maria proverà a dissuaderla. Candela, invece, chiederà spiegazioni a Lope dopo il ritrovamento di un documento.

Il giovane confiderà di aver ottenuto un certificato di idoneità falso per non partire per il fronte. Jana entrerà nell'hangar dove troverà Jimena e Manuel. Il giovane a questo punto farà una foto a entrambe le donne in segno di amicizia.

Il Barone vuole uccidere il maggiordomo

Petra racconterà a Don Camilo che il matrimonio tra Jimena e Manuel serve solo per salvare le sorti economiche de La Promessa.

Curro, invece, riferirà a Martina che Leonor ha provato a togliersi la vita. La guardia civile arresterà Salvador, e Lope e Maria così pregheranno Romulo di recarsi in caserma per intercedere per il domestico. Manuel, invece, confiderà a Don Camilo che la sua famiglia sta attraversando una grave crisi economica tanto da aver accettato di sposarsi solo per dovere. Il Barone minaccerà di uccidere Romulo dopo aver trovato alcuni bigliettini minatori, ma non potrà immaginare che sia stata Jana a scriverli. Proprio quest'ultima si impossesserà di un'arma da fuoco trovata in un comodino. Teresa chiederà a Juan se la sua offerta lavorativa è sempre valida.