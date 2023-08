Continuano le vicende della tenuta più famosa della tv spagnola e La Promessa si arricchirà di nuovi intrecci nelle puntate trasmesse su Canale 5 il 6 e 7 settembre. Il sergente Funes ritornerà al palazzo per investigare sulla misteriosa scomparsa del barone, interrogando tutto il personale per poi annunciare di averlo ritrovato. Manuel si ridesterà dal coma, ma non ricorderà molto. Jimena e donna Cruz sfrutteranno l'eventualità per manipolare i ricordi del ragazzo.

Alla tenuta arriverà il nuovo maggiordomo di nome Gregorio, che finirà soltanto per causare scompiglio tra il personale.

L'uomo, infatti, stravolgerà delle cose in cucina, chiamando delle nuove cuoche e indignando Candela e Simona. Non solo, Gregorio metterà in grande difficoltà Romulo oltre a rimproverare Maria. A proposito di Maria, riceverà delle brutte notizie da Salvador.

Anticipazioni La Promessa del 6 settembre: il nuovo maggiordomo mette in difficoltà Romulo

Le condizioni di salute di Manuel continueranno ad essere incerte e Jimena ne sarà piuttosto sofferente ma preferirà prendere le distanze dall'amato. Il padre della ragazza cercherà di cogliere al volo l'occasione per impedire che sua figlia convoli a nozze con lui. Il Duca de los Infantes, infatti, una volta appurate le condizioni finanziarie della famiglia De Lujan, non apprezzerà che Jimena possa andare in sposa ad un fallito.

E così andrà a prenderla alla tenuta, ma non otterrà i risultati sperati visto che la giovane s'impunterà, decidendo di non abbandonare il suo sposo.

Intanto don Alonso accoglierà alla tenuta un nuovo maggiordomo chiamato Gregorio e dall'atteggiamento tutt'altro che amichevole. Gregorio imposterà delle regole rigide, mettendo in gran difficoltà Romulo, umiliandolo.

Intanto Candela e Simona metteranno al corrente Teresa dei sospetti che nutrono nei confronti di padre Camilo, convinte che stia covando qualcosa di losco. Sarà così che la domestica manderà una lettera alla diocesi di Leon per ottenere informazioni sul presunto prete. A proposito di lettere, Maria ne riceverà una da parte di Salvador, ma non si tratterà di niente di buono visto che si trova in territorio nemico.

Manuel si risveglia dal coma, il sergente Funes interroga la servitù

Nelle prossime puntate di questa soap opera, Manuel uscirà dal coma per poi crollare nuovamente. Fortunatamente il ragazzo riuscirà a riaprire gli occhi, ma riporterà dei problemi di amnesia in quanto non riuscirà a ricordare granché a parte che Jimena doveva sposare il suo defunto fratello Tomas.

Il sergente Conrado Funes ritornerà alla tenuta per indagare sulla scomparsa del barone, finendo per interrogare tutta la servitù. Teresa, in preda all'agitazione, sarà preoccupata per l'interrogazione ma Pia, Jana e Maria la incoraggeranno, mettendosi d'accordo nel non contraddirsi.

La Promessa spoiler del 7 settembre: Jimena manipola i ricordi di Manuel

L'amnesia di Manuel sarà dichiarata momentanea, perciò Jimena vorrà approfittarne per manipolare i ricordi del ragazzo a proprio vantaggio. Anche donna Cruz sarà coinvolta nel piano e chiederà a chiunque di non parlare del passato con Manuel. Intanto il maggiordomo Gregorio indagherà su una spilla scomparsa, appartenuta alla defunta marchesa. Oltre a ciò, il servo metterà Simona al corrente delle nuove direttive circa i pasti del personale, finendo per indignare la cuoca quando apprenderà che arriveranno alcune cuoche della provincia.

Nel frattempo Maria svelerà a Simona del carillon ricevuto da Salvador, ma proprio durante l'attimo confidenziale irromperà Gregorio che la rimprovererà di aver battuto la fiacca durante l'orario di lavoro. Intanto il sergente Funes annuncerà di aver ritrovato il barone.