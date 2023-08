Chi sono i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa del Grande Fratello 2023? Cresce l'attesa per la nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, in programma da lunedì 11 settembre nella fascia serale di Canale 5.

In queste ore sono stati annunciati i nomi dei primi concorrenti certi che si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà, ma anche quelli di coloro che sono stati scartati dal cast di questa edizione.

E, tra questi, spiccano i nomi degli ex tronisti di Uomini e donne, tra cui Matteo Ranieri e Federico Nicotera.

La nuova programmazione del Grande Fratello 2023 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello 2023 rivelano che le porte della casa di Cinecittà torneranno ad aprirsi il prossimo lunedì 11 settembre, quando riprenderà la consueta messa in onda nella fascia serale di Canale 5.

In un primo momento, l'appuntamento con il reality show sarà in onda con una puntata singola a settimana, dopodiché si tornerà al consueto doppio appuntamento in prime time, sia di lunedì che di giovedì sera.

Al timone dello show è confermata la presenza di Alfonso Signorini, che quest'anno sarà affiancato dalla new entry Cesara Buonamici, scelta come opinionista unica del reality show.

Chi sono i primi concorrenti del Grande Fratello 2023

Ma chi sono i nuovi concorrenti di questa edizioni? Le anticipazioni sul cast del Grande Fratello rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di Alex Schwazer, confermato sui profili social della trasmissione come primo inquilino ufficiale di quest'anno.

Alfonso Signorini ha svelato che, per convincerlo, gli hanno promesso che avrebbe avuto a disposizione una palestra all'interno della casa, con la quale potersi allenare e tenersi sempre in forma.

Tra i nomi certi di quest'anno, spicca anche quello della cantante Fiordaliso, pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza così come l'attrice Beatrice Luzzi, nota al pubblico per essere stata uno dei volti di spicco della soap opera Vivere.

Matteo e Federico fatti fuori dal cast del nuovo Grande Fratello 2023

Tuttavia, anche quest'anno ci saranno dei concorrenti che non avranno la possibilità di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

È questo il caso di Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e donne: stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, sarebbe stato scartato ai provini per partecipare al reality show di Signorini.

Stessa sorte anche per Federico Nicotera, tronista della passata edizione del dating show di Maria De Filippi, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Carola, conosciuta proprio in trasmissione, con la quale ha vissuto una storia di soli tre mesi.