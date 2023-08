La soap opera spagnola La Promessa prosegue la propria messa in onda italiana. Le anticipazioni sulle future puntate in programmazione su Canale 5 e già trasmesse in Spagna, raccontano che Martina de Luján y Llopis (Amparo Piñero) metterà fine alla relazione sentimentale intrapresa con Curro De La Mata Ezquerdo (Xavi Lock).

Salvador Romea (Mario Garcia) invece non vorrà sottoporsi a un’operazione a un occhio, dopo essere rimasto ferito al fronte.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Martina progetta la fuga con Curro

Negli episodi della telenovela già andati in onda sull’emittente spagnola RTVE da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, Jana (Ana Garces) ha scoperto che lei e il dottor Abel (Alejandro Vergara) hanno in comune la passione per la medicina.

Nel frattempo tutti i dipendenti della tenuta hanno fatto il possibile per raccogliere il denaro necessario per consentire a Salvador di operarsi all'occhio.

In seguito sia la marchesa Cruz (Eva Martín) che il cognato Lorenzo (Guillermo Serrano) hanno manifestato la volontà di stringere un'alleanza con Beatrix per impedire il matrimonio tra Martina e Don Antonio de Carvajal y Cifuentes. Nel contempo Martina ha progettato la fuga con Curro per sposarlo in segreto.

Jana disperata per la ricaduta di Ramona, la scomparsa di Martina

Ramona si è ripresa grazie alle cure mediche di Abel e Jana, mentre Jimena (Paula Losada) ha convinto il marito Manuel (Arturo Sancho) a far venire sua madre alla tenuta per consolarla.

La ragazza poi ha continuato a invitare il giovane marchese a trasferirsi a Madrid, destando dei sospetti proprio alla duchessa degli Infantes. Jana è sprofondata nello sconforto totale, quando Ramona si è sentita di nuovo male.

Tutti gli abitanti de La Promessa si sono messi alla ricerca disperata di Martina in piena notte quando è scomparsa nel nulla e Curro ha sofferto per non essersi presentato al loro appuntamento.

Abel e Jana sempre più vicini, Jimena ascolta il consiglio della madre

Finalmente Maria (Sara Sanchez Molina) e Lope (Enrique Fortún) sono riusciti a ottenere i soldi per finanziare l'operazione di Salvador all’occhio ferito, ma facendo i conti con il netto rifiuto del giovane.

Intanto Jana e Abel si sono avvicinati ulteriormente, mentre Martina ha deciso di chiudere la sua storia d’amore Curro quando si è rifatta viva alla tenuta.

Jimena dopo aver confessato alla madre che potrebbe venire a galla che ha inscenato la sua gravidanza, ha iniziato a essere più affettuosa nei confronti del marito Manuel su consiglio della stessa. Per terminare Carlos (Arturo Garcia) è tornato al palazzo e ha annunciato di aver fatto pace con sua figlia.