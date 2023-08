Cambio di programmazione per Un posto al sole per la puntata di domani, giovedì 31 agosto 2023, che non va in onda. Niente paura, Upas recupera alla grande con un doppio e imperdibile episodio venerdì 1 settembre, nel corso del quale ci saranno eventi che daranno una svolta decisiva alle trame.

Le anticipazioni raccontano infatti che Marina sarà ancora sola e disperata, sconfitta da Lara. Rossella, invece, riceve la proposta di matrimonio di Riccardo, ma le cose non andranno come previsto, nonostante l'entusiasmo iniziale.

Di seguito, le trame e cosa accadrà nella doppia puntata - assolutamente imperdibile - di venerdì 1 settembre con gli spoiler Upas aggiornati.

Un posto al sole domani, giovedì 31 agosto 2023, non va in onda

Cambio di palinsesto per Upas su Rai 3 poiché la puntata di Un posto al sole di giovedì 31 agosto non va in onda ma si recupera con gli interessi venerdì 1 settembre.

Quella di venerdì sarà una doppia puntata che aprirà di fatto la nuova stagione della soap opera. Roberto ha quasi ceduto alla proposta di Lara di trasferirsi con Tommaso a Palazzo Palladini, nel suo appartamento. L'ultimo tassello che le sarebbe mancato per raggiungere ciò che ha pianificato da mesi.

La sua risposta è stata negativa, ma Marina si è fatta da parte. Sa di essere stata sconfitta e si prepara a vivere la sua solitudine e il suo fallimento.

Giulia intende chiarire la sua posizione con Luca, è una storia seria o solo un ritorno di fiamma?

De Santis si sente in colpa, non è stato del tutto sincero con lei, perché non le ha ancora parlato della patologia che lo affligge. Nelle prossime puntate, De Santis dovrà per forza di cose prendere una decisione.

Un Posto al sole trama doppia puntata 6264 e 6265 venerdì 1 settembre 2023

Michele ha fatto ragionare Luca, che sente di star ingannando Giulia.

Non vuole essere un peso per lei e piuttosto di affrontare la sua battaglia, la sta evitando, come gli ha fatto notare Michele.

Nelle prossime puntate, Giulia scoprirà la malattia di Luca oppure no? La situazione si complicherà quando Bricca, l'amara cagnolina della signora Poggi, si ammalerà.

Damiano, nel frattempo, continua a essere intrappolato da Eduardo, anche se vorrebbe essere onesto.

Ornella invece è al settimo cielo, sta per andare a trovare Patrizio a Barcellona.

Un posto al sole, Clara lascia per sempre Eduardo?

Eduardo ha complicato non di poco la situazione per Rosa, che ha chiesto a Giulia di poter tornare a lavorare alla Terrezza, come potrebbe altrimenti mantenere lei e Manuel?

Dopo le vacanze, Ross riceve una proposta da parte di Riccardo che la spiazza: vuole sposarla. L'entusiasmo del momento, però, durerà poco.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Rossella avrà molti dubbi sul matrimonio e la presenza di Nunzio sarà determinante per l'evolversi delle cose.

Clara, invece, affronta Eduardo una volta per tutte, delusa e amareggiata per quanto scoperto grazie alla confessione di Rosa.

Ricordiamo che Un posto al sole con la nuova puntata va in onda l'1 settembre alle 20:50 come sempre su Rai 3.