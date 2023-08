Accadranno tante novità nel corso delle nuove puntate de La Promessa, la soap opera che sta tenendo alta l'attenzione dei telespettatori di Canale 5. Le trame in programma prossimamente narranno che Cruz (Eva Martin) e Alonso reagiranno male alla scoperta che Lope sta lavorando all'interno delle loro cucine senza il loro permesso.

Anticipazioni La Promessa: Cruz scopre che Lope lavora nelle cucine

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz scenderà nelle cucine chiedendo a Simona cosa ci faccia un uomo ai fornelli. Sarà chiaro che la donna scenda proprio alla ricerca di Lope.

Cruz chiederà a Simona come abbia potuto tenere nascosto questo segreto così scomodo per così tanto tempo. La donna a quel punto rimprovererà anche Pia e il maggiordomo Romulo. Cruz poi annuncerà gravi conseguenze per tutti quelli che hanno taciuto sulla delicata faccenda. Nonostante questo Cruz permetterà a tutti quanti, compreso Lope, di continuare a lavorare per il suo palazzo fino a nuovo ordine.

Alonso risentito per essere stato preso in giro dalla sua servitù

Nelle prossime puntate de La Promessa Alonso deciderà di interrogare tutte le persone che hanno deciso di tenere la bocca cucita sulla presenza di Lope in cucina. Al termine informerà il maggiordomo Romulo di essere molto risentito per essere stato preso in giro dai suoi domestici.

Cruz, invece, preciserà a Pia che nessuno la farà franca, visto l'imbroglio. Al palazzo si respirerà un clima molto teso, già pesante per la scomparsa del Barone Juan e l'incidente aereo in cui è rimasto coinvolto Manuel. Alla fine Cruz prenderà una decisione drastica, che farà alzare un polverone nella tenuta.

Gli inservienti credono che Petra abbia informato Cruz su Lope

Cruz informerà Pia che Lope, Simona e Candela potranno lavorare ancora a palazzo, almeno finché non troveranno altro personale in grado di prendere il loro posto. La presenza dei tre domestici sarà destinata ad avere vita breve. Inizierà un vero calvario per Lope, Simona e Candela.

Gli altri inservienti, invece, inizieranno a porsi delle domande su chi abbia informato Cruz sulla presenza di Lope ai fornelli. La servitù a questo punto sospetterà che sia stata Petra (Maria Castro), in quanto arrabbiata con gli altri colleghi per il comportamento diffidente tenuto nei confronti di Padre Camilo. Petra è la vera responsabile della soffiata? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire come evolverà questa vicenda.