La soap opera spagnola La Promessa, in cui non mancano misteri e colpi di scena, prosegue la sua consueta messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Nelle prossime puntate in programmazione, Jimena de los Infantes (Paula Losada) abbandonerà il futuro marito Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho) proprio nel momento più difficile. Dopo che quest’ultimo sopravvivrà a un terribile incidente aereo, la ragazza non se la sentirà più di prendersi cura di lui.

Gli occhi saranno puntati anche sul giovane Lope Ruíz (Enrique Fortún), poichè la darklady Cruz Ezquerdo (Eva Martín) scoprirà che è lui il cuoco misterioso che si aggira per le cucine della tenuta.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Manuel in condizioni critiche, Jana sconvolta dal comportamento di Jimena

Negli episodi che andranno in onda a breve su Canale 5, una drammatica notizia scuoterà tutti gli abitanti e dipendenti del lussuoso palazzo. In particolare, verrà resa nota la morte di Manuel a causa di un incidente aereo. Le anticipazioni raccontano che Jana (Ana Garcés), dopo aver sperato che il suo amato sia sopravvissuto, potrà fare un sospiro di sollievo. Il giovane marchese, infatti, rimetterà piede alla tenuta, ma purtroppo le sue condizioni di salute saranno abbastanza critiche.

La situazione per Manuel peggiorerà ulteriormente, al punto che la sua promessa sposa Jimena, dopo essere stata al suo capezzale, mollerà la presa: nello specifico, la ragazza deciderà di non occuparsi più di Manuel quando avrà le convulsioni in sua presenza.

L’atteggiamento di Jimena spiazzerà Jana, la quale inizierà a sospettare che la vedova di Tomas (Jordi Coll) in realtà non sia davvero innamorata del giovane marchese.

Padre Camilo invita Jimena ad andarsene dalla tenuta, Cruz scopre che Lope lavora nelle cucine de La Promessa

Sempre dagli spoiler spagnoli, si evince che Lope verrà smascherato grazie a Petra Arcos (Marga Martínez), la domestica principale della marchesa de Luján.

Tutto comincerà quando padre Camilo (Chico Garcia) continuerà a lavorare come spia dei duchi di Los Infantes. Ben presto il sacerdote apprenderà che Manuel ha accettato di sposare Jimena soltanto per il bene della sua famiglia. A questo punto padre Camilo cercherà di convincere la fanciulla ad andarsene dalla tenuta senza riuscirci.

Successivamente, il parroco stringerà un’alleanza con Petra dopo averla manipolata, invitandola a far sapere a Cruz di essere stata trattata male dalle altre domestiche. Per finire, quest’ultima scoprirà che a lavorare nelle cucine de La Promessa non è una donna ma Lope. Gli altri colleghi punteranno il dito contro Petra accusandola di aver sbugiardato il ragazzo, ma lei farà credere di essere estranea alla faccenda.