Terra amara continua con episodi inediti su Canale 5 con le anticipazioni relative alla puntata di venerdì 1° settembre ad annunciare che sarà Behice la protagonista indiscussa.

Dopo l'accusa di Zuleyha e il consiglio di Fekeli di partire per Istanbul, la donna dovrà escogitare qualcosa per restare a Cukurova. Dopo aver gettato i suoi vestiti sul prato dell'aeroporto, Behice andrà così incontro a un complice che pagherà per fingere un'aggressione.

Qualcosa andrà però storto, con l'uomo che sparerà per errore un colpo di pistola ferendo Behice in maniera seria.

Anticipazioni di Terra amara: Behice fingerà di ascoltare il consiglio di Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata di venerdì 1° settembre Behice si ingegnerà per trovare il modo di restare a Cukurova, dopo che Zuleyha che l'avrà additerà come l'assassina di Hunkar.

Ali Rahmet chiederà infatti a Behice di lasciare la città e raggiungere Istanbul, almeno fino a quando le acque non si saranno calmate. La donna non potrà fare altro che fingere di accettare il consiglio di Fekeli per non destare ulteriori sospetti, ma avrà un piano ben preciso per evitare la sua partenza. Una volta arrivata in aeroporto, Behice prenderà infatti la sua valigia e spargerà i propri vestiti sull'erba, il tutto per fingere un'aggressione.

Dopo, da sola, si allontanerà verso il bosco per raggiungere un suo complice.

Anticipazioni della puntata di venerdì 1 settembre: il piano di Behice avrà un imprevisto

La puntata di Terra amara di venerdì 1° settembre vedrà al centro delle scene Behice che metterà in atto il suo piano. La zia di Mujgan arriverà nel bosco e incontrerà l'uomo che ha pagato per fingere un'aggressione.

Lo scopo della donna sarà quello di farsi trovare nel bosco e mettere in allarme la famiglia di Fekeli, dipingendosi ancora una volta come una vittima e allontanando così da se stessa i sospetti sull'omicidio di Hunkar.

Dopo aver ricevuto alcuni pugni al volto, Behice ordinerà al complice di colpirla di striscio con un'arma da fuoco per rendere tutto più credibile ma qualcosa andrà storto.

Il finto aggressore fuggirà lasciando Behice sanguinante

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata in onda venerdì 1° settembre ci sarà dunque la finta aggressione ai danni di Behice. L'uomo ingaggiato per inscenare la cosa punterà così la propria pistola contro la signora, pronto a sparare e colpirla di striscio come da accordi.

Un imprevisto, però, rischierà di far finire in tragedia la messa in scena. Un cane infatti sopraggiungerà nella scena andando incontro all'aggressore per fermarlo, il contatto con l'animale farà perdere la mira all'uomo che premerà il grilletto colpendo seriamente Behice. L'aggressore scapperà in preda al terrore, la zia di Mujgan verrà così lasciata nel bosco sanguinante e in gravi condizioni.