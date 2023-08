Oggi, mercoledì 30 agosto, Armando Incarnato è riapparso sui social network con un post che sembra riferito alla sua assenza negli studi di Uomini e donne. Il napoletano ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo mostra in auto e l'ha accompagnato con un pensiero che ha rivolto a tutti quelli che stanno parlando di lui da quando si è saputo che non fa più parte del Trono Over. Anche se in modo implicito, il cavaliere ha lasciato intendere che sarebbe stata sua la decisione di abbandonare il dating-show dopo tanti anni.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Armando ha saltato le prime puntate 2023/2024 di Uomini e donne e tutto il pubblico si sta convincendo che non sarebbe stato riconfermato nel cast.

Incarnato è rimasto in silenzio fino a poco fa, quando ha deciso di pubblicare su Instagram un post che sembra riferito alla sua esperienza nel Trono Over ormai giunta al termine (ovviamente salvo colpi di scena nelle prossime registrazioni).

Sotto ad una foto che mostra il cavaliere a bordo di un'auto decappottabile, si può leggere: "La mancanza di conoscenza vi frega".

"Parlate di meno perché potreste fare brutte figure", ha aggiunto lo storico protagonista del dating-show il 30 agosto.

La didascalia si conclude con una battuta sulle sue infinite vacanze: "Sono nel dodicesimo mese, quello del riposo".

Dubbi sul futuro a Uomini e donne

Stando allo sfogo che ha avuto poco fa su Instagram, sembra che Armando non stia soffrendo affatto l'allontanamento dal cast del Trono Over, anzi ha voluto mostrarsi rilassato in questi ultimi scampoli d'estate.

Ad oggi, mercoledì 30 agosto, Incarnato non ha partecipato a ben tre registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne e nessuno ha mai fatto accenno alla sua assenza in studio.

Le anticipazioni che sono trapelate dalle riprese del 24, 28 e 29, infatti, hanno ribadito che sia il napoletano che Riccardo Guarnieri non erano agli Elios e che né Maria né gli altri componenti del parterre hanno mai parlato di loro.

Sui social network, però, il cavaliere del dating-show continua a mostrarsi spavaldo e per nulla turbato dall'interruzione della sua esperienza su Canale 5, come se volesse lasciar credere a fan e curiosi che è stato lui a mettere la parola "fine" al percorso di oltre 6 anni nel programma Mediaset.

Il silenzio di Riccardo su Uomini e donne

La frase con la quale Armando ha concluso il suo sfogo odierno ("Sono nel dodicesimo mese, quello del riposo"), invece, sembra lasciare una porta aperta ad un ritorno in trasmissione. Insomma, i fan di Uomini e donne non sanno che pensare dopo gli ultimi accadimenti: da un lato c'è l'assenza dei due cavalieri alle prime tre registrazioni dell'edizione 2023/2024, dall'altro Incarnato fa sapere di essere tranquillo e magari anche pronto a riprendere posto nel parterre del Trono Over al termine delle sue lunghe vacanze.

Ancora non si conoscono i giorni in cui si svolgeranno le nuove riprese del dating-show (molto probabilmente saranno la prossima settimana, visto che Maria De Filippi ha condotto due diversi appuntamenti il 28 e 29 agosto), ma soltanto allora si potrà sapere qualcosa in più sia su napoletano che sull'altro veterano del cast che sembra sparito nel nulla.

Riccardo Guarnieri, infatti, non si è ancora esposto su Instagram per commentare la sua "uscita di scena" dal programma che l'ha reso popolare: ieri pomeriggio, infatti, il pugliese si sarebbe potuto confrontare con Ida e Alessandro (ospiti della puntata) ma non essendo in studio tutto questo non c'è stato e il pubblico è un po' dispiaciuto di dover rinunciare ad una dinamica così interessante.