Che fine ha fatto Armando Incarnato e perché non ha preso parte alle prime registrazioni di Uomini e donne? In questi giorni si sono svolte le riprese della nuova stagione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e nel trono over non è passata inosservata l'assenza di Armando.

Questo pomeriggio però, pur non facendo chiarezza sul suo futuro nel talk show di Canale 5, Armando ha scelto di rompere il silenzio social con un post rivolto in primis ai suoi detrattori.

Armando Incarnato assente alle prime registrazioni di Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e donne sono riprese ufficialmente, durante le quali si è fatta notare l'assenza in studio di Armando Incarnato.

Il cavaliere, così come il collega Riccardo Guarnieri, non hanno preso parte alle prime tre registrazioni di questa stagione 2023/2024 del talk show.

I motivi della loro assenza, però, non sono stati svelati da Maria De Filippi. La conduttrice, così come gli altri protagonisti della trasmissione, hanno taciuto sulla mancata presenza dei due cavalieri over.

Sui social, nei giorni successivi alle registrazioni, si sono subito rincorse delle voci legate a una possibile uscita di scena definitiva di Armando e Riccardo dal cast della trasmissione Mediaset, mai confermate però dalla produzione né tantomeno dai due diretti interessati.

'Parlate di meno', Armando rompe il silenzio dopo l'assenza a Uomini e donne

Insomma al momento non si hanno ancora notizie certe su quello che sarà il "destino" dei due volti del trono over in questa stagione, ma intanto Armando ha scelto di rompere il suo silenzio social e lo ha fatto con un post rivolto contro i suoi detrattori social.

Questo pomeriggio il cavaliere ha pubblicato uno scatto su Instagram che lo ritrae all'interno di una macchina lussuosa, con tanto di didascalia che non è passata inosservata.

"È la mancata conoscenza che vi frega, parlate di meno potreste fare brutte figure", ha esordito Armando nel suo post rivolto contro i detrattori.

'Sono nel mese del riposo', la provocazione di Armando Incarnato sui social

"Sono finalmente nel dodicesimo mese, quello del riposo e voi... già a lavoro?", ha proseguito ancora il cavaliere senza risparmiare questa sottile frecciatina.

Resta da capire cosa succederà nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione di Uomini e donne.

Armando Incarnato avrà la possibilità di rimettersi in gioco per cercare l'amore? La risposta nel corso delle prossime settimane su Canale 5.