La soap opera spagnola La Promessa del daytime pomeridiano di Canale 5 continu con la propria messa in onda. Nelle puntate in programmazione tra qualche settimana, Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho) dopo essere rimasto deluso da Jana Exposito (Ana Garcés), sarà vittima di un incidente aereo che gli causerà la perdita della memoria.

Leonor de Luján (Alicia Bercan) intanto si trasferirà a Parigi, per lasciarsi alle spalle la storia d’amore con Mauro Moreno (Antonio Velazquez).

Trame spagnole de La Promessa: Manuel ha un incidente aereo dopo aver proposto a Jana di partire

Le anticipazioni su ciò che succederà nei nuovi episodi rivelano che Manuel -dopo aver accettato di sposare Jimena per il bene della sua famiglia - mostrerà di essere ancora innamorato di Jana, dato che tenterà un riavvicinamento nei suoi confronti. Ben presto il marchese avrà un incidente aereo dopo essersi messo in viaggio nel cuore della notte e aver anche proposto a Jana di fuggire con lui per potersi vivere la loro relazione altrove.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla sua amata, Manuel crederà di essere stato rifiutato, in realtà si tratterà di un malinteso: il biglietto del marchesino infatti non arriverà mai nelle mani della giovane Exposito.

Il figlio minore di Alonso viene dichiarato morto, poi torna a casa

Manuel a questo punto lascerà la Spagna, e i suoi cari inizieranno a temere il peggio quando riceveranno una notizia sconvolgente: l’aereo su cui viaggiava è precipitato. Inizialmente il giovane marchese verrà dichiarato morto per diversi giorni e farà sprofondare tutti nello sconforto totale: l’unica a essere convinta che Manuel sia sopravvissuto sarà Jana.

Ben presto il giovane tornerà casa, ma le sue condizioni di salute saranno critiche. Il figlio minore del marchese Alonso Luján riaprirà gli occhi, ma non avrà alcun ricordo della sua vita precedente e si sarà dimenticato anche dei sentimenti che provava nei confronti di Jana.

Pertanto Manuel si vedrà costretto a sposare Jimena per assolvere ai suoi doveri familiari: peraltro la donna, pur di diventare sua moglie, gli farà credere che erano fidanzati.

Leonor lascia la Spagna dopo aver tentato il suicidio

Nemmeno la relazione tra Leonor e il cameriere Mauro avrà un epilogo felice. Gli spoiler rivelano che la fanciulla tenterà il suicidio, quando il suo amato le farà credere di aver avuto dei rapporti intimi con l’ex fidanzata Teresa Villamil anche durante la loro tresca clandestina. A salvare la vita alla ragazza sarà il cugino Curro.

In seguito alla tenuta arriverà sua cugina Martina, la quale proporrà a Leonor di frequentare al suo posto un’accademia di Parigi per studiare moda. Dopo aver ottenuto il consenso dei genitori, quindi Leonor si metterà in viaggio, ma al momento dei saluti sua cugina le ricorderà che durante tale trasferta dovrà fingere di essere lei.